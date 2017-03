Natanko 20 let po zločinu spet v hiši smrti

Natanko 20 let po umorih je Davorin Škrinjarič, sorodnik dveh umorjenih, Štefana in Frančiške Poharc, ekipo 24UR Fokus in policiste, ki so pred 20 leti raziskovali ta prelomen primer, sprejel pred hišo, v kateri se je zgodil umor. Tudi policisti, ki so ekipi 24UR Fokus pomagali osvetliti takratno dogajanje, so bili po dveh desetletjih pretreseni.

Ne zamudite prvega dela mini dokumentarca o zločinu v Tekačevem nocoj v oddaji 24UR.