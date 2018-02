VIDEO: Po blamaži negativne ocene Nata naj bi ministrica predlagala zamenjavo načelnika generalštaba

Po tem, ko smo v torek poročali o tem, da je Slovenska vojska padla na ocenjevanju Nata, ministrica Andreja Katič pa je za to izvedela iz medijev, je danes vladi pisno sporočila svoje namere za reševanje razmer.

Po naših neuradnih informacijah bo zaradi negativne ocene ministrica premierju Miru Cerarju predlagala zamenjavo načelnika generalštaba Andreja Ostermana.

To je sicer popoldne na Twitterju zapisal tudi predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič, ki je namignil še, da bi morala ministrica tudi sama odstopiti.

Vojska zaskrbljena, a ne presenečena

Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez je danes pojasnjeval pripravljenost bataljonske bojne skupine 72. brigade in postopke do ponovnega preverjanja bojne skupine po standardih Creval.

Bataljonska bojna skupina je organizirana v 72. brigadi Slovenske vojske, ki jo napolnjuje približno 820 pripadnikov SV. Gre za enoto za bojno delovanje, ki so jo začeli sestavljati septembra 2016.

Natova ocena po metodi Creval po njegovih pojasnilih odraža pripravljenost za bojno delovanje na petih področjih – priprave in načrtovanja, delovanja, logistične podpore, komunikacije, informatike in administracije. Iz vsakega od teh področij skupina dobi oceno od ena do pet. "V našem primeru noben element ni bil ocenjen z ena. Z dve so bili ocenjeni štirje elementi, z oceno tri pa en element. Da lahko bojna skupina bojno deluje, mora biti vsaj iz treh elementov ocenjena z več kot dve (zadostno). Ker se to pri nas ni zgodilo, je bila celotna ocena izražena z nepripravljen za bojno delovanje kot bojna skupina," je pojasnil.

Oceno, ki je sestavljena iz odgovorov na 1600 vprašanj, je sestavila skupina ocenjevalcev, ki jo je vodila slovenska brigadirka, v skupini pa je bil tudi predstavnik Nata. Da enota na ocenjevanju Creval ni bila dovolj sinhronizirana, Korez pripisuje tudi dejstvu, da se je usposabljanje izvajalo najprej na ravni oddelkov in vodov, šele pred meseci pa na ravni celotne bojne skupine.

Uničeni vojaški čevlji (Foto: POP TV)

Kako naprej?

Načelnik Generalštaba Andrej Osterman je bil s pisno oceno Natovih ocenjevalcev seznanjen v ponedeljek, je povedal Korez. Svojim podrejenim je takoj izdal usmeritve za analizo stanja, da analizirajo vse segmente pomanjkljivosti, zaradi katerih je prišlo do takšne ocene, in izdal ukaz za pripravo izhodišč za do-usposabljanje celotne bojne skupine. "Ta bojna skupina je od zdaj naprej pripravljena za do-usposabljanje. Strokovnjaki oz. poveljstva in enote morajo pripraviti ustrezne načrte, s katerimi bomo zagotovili do-usposabljanje celotne bojne skupine in skupino ocenjevalcev Creval seznaniti, da smo pripravljeni za ponovno ocenjevanje."

Kaj o razmerah v vojski pravi Matej Letnik, ki je bil vojak natanko 12 let, šest mesecev in 22 dni? Konec leta 2015 je službo v Slovenski vojski zapustil, saj je imel dovolj slabe opreme, slabih odnosov, slabe plače ...

V Slovenski vojski so zaradi takšnega rezultata zaskrbljeni, ni pa jih v celoti presenetil. Spomnil je na minule negativne ocene Slovenske vojske, ki so kazale na šibkost vojske na področju kadrov, opreme in zagotavljanja sredstev za razvoj vojske. "Slovenska vojska je stara skoraj 30 let, oprema, ki je bila kupljena takrat, je iztrošena, gospodarske razmere za zaposlovanje v SV so zunaj ugodne, za nas neugodne, to pomeni, da vojaški poklic na trgu dela postaja nekonkurenčen, plače so takšne, kot so v javni upravi in na tem področju smo opozarjali, da nam zadeve samo drvijo navzdol. Jaz upam, da so se ustavile in bodo v prihodnje šle zgolj navzgor," je dejal.

O tem, kdo je odgovoren za slabo oceno, Korez ni želel govoriti, češ da morajo situacijo najprej analizirati. "V vojski ne bomo kazali s prstom na nikogar. V preteklih letih pa smo opozarjali, kaj se dogaja. Pokazali smo, da smo finančno, kadrovsko podhranjeni, da se naše obveznosti še povečujejo in na dolgi rok to ni vzdržno," je dejal in dodal: "V Natu nismo prvi primer, ko je bataljonska bojna skupina dobila oceno nezadostno, verjetno pa tudi ne zadnji."

Simon Korez pravi, da so zaradi nezadostne ocene zaskrbljeni, rezultat pa jih ni v celoti presenetil. (Foto: POP TV)

'Kapo dol medijem, da ste proaktivni in raziskovalni'

Na vprašanje, kako to, da je ministrica Andreja Katič za negatovno oceno Nata izvedela šele iz medijev, je Korez odgovoril: "Kapo dol medijem, da imate tako dobre vire, da pridete do takšnih poročil, preden ga dobi načelnik Generalštaba. Torej ste proaktivni in raziskovalni. Vsa čast."

Generali po njegovih besedah ne odreagirajo panično in ne naredijo krize tam, kjer je ni. V tem primeru je ni bilo. Načelnik je takoj izdal ustrezne usmeritve podrejenim. Ko so ti včeraj analizirali stanje in pripravili zaključke tega poročila, je ministrica danes prejela izvleček poročila. "V Slovenski vojski ni krize. Še naprej bomo usposabljali vojake in dosegli ustrezno stopnjo usposobljenosti, seveda ob podpori vseh resursov, ki so za to potrebni. Zaradi tega noben preudaren general ne leti pred vlakom, kot se morda pričakuje."

'Vojaška oprema se ob dolgotrajni uporabi mora uničiti'

Glede opreme vojakov je Korez dejal, da ne bi posploševal, da je povsem neprimerna oz. neustrezna. "Prepričani smo, da so strokovnjaki direktorata za logistiko nabavili škornje, ki ustrezajo standardom za takšno opremo. Treba je vedeti, da je bilo na terenu 800 vojakov. Od tega se jih je šest pritoževalo, da so ozebli. Zdravniški pregled ni potrdil ozeblin, pač pa podhladitve," je dejal in dodal, da se to nekaterim ljudem z bolj občutljivimi stopali lahko zgodi. "Če imaš več dni obute škornje, ki jih ne snameš, verjetno pride do poškodb kože in ta noga je potem bolj občutljiva na mraz. Mi pa na Počku nismo izvajali nobenega Igmanskega marša, ampak štiridnevno usposabljanje in preverjanje v dokaj normalnih vremenskih razmerah za zimo, pri temperaturi do minus 10 stopinj Celzija. In danes govoriti o tem, da je – če je šest vojakov dobilo podhladitve – celotna oprema neustrezna, bi bilo zelo površno in krivično."

Ampak podplati na čevljih odpadajo, je bil očitek novinarjev. "Ob uporabi v takšnih razmerah – ta enota je bila v takšnih pogojih že kar nekaj mesecev – gre pričakovati, da bodo na nekaterih škornjih odpadli podplati. Narobe bi bilo, če bi vojaki imeli zelo zloščene čevlje, ko pridejo s terena."

"Ob večkratni in dolgotrajni uporabi vojaška oprema mora biti strgana, mora se uničiti! V nasprotnem primeru vojaki ne izvajajo svojega temeljnega poslanstva, to je usposabljanje tudi v ekstremnih primerih," je še pojasnil Korez. Fotografije uničenih rokavic, ki so zaokrožile po medijih, pa je cinično komentiral: "To je bilo v stilu najdiva neke rokavice, pa jih malo pofotkajva in jih dajva na spletno stran."

Mors za Alpinine škornje odštel skoraj pol milijona evrov

Ministrstvo za obrambo je na naša vprašanja odgovorilo, da so leta 2017 za Slovensko vojsko dobavili 3000 parov poletnih škornjev v vrednosti 234.534 evrov z DDV in 3000 parov zimskih škornjev v vrednosti 240.822 evrov DDV.

Dobavitelj vojaških škornjev je Alpina (edini ponudnik na javnem razpisu). Izbrani dobavitelj zaščitne delovne obutve (visoki ali nizki zaščitni čevlji z zaščitno kapico) je bil v letu 2017 Ivan Jerman, s. p., na javni razpis se je prijavil še ponudnik ZAVAS d. o. o.

"Po zagotovilu Slovenske vojske so vsi vojaki iz sestave BBSk opremljeni z novo bojno uniformo, katere sestavni del so tudi škornji. Opremo so zadolžili v različnih terminih, glede na pripadanje, vendar vse v preteklem letu," so zapisali.

Razvoj vojaškega škornja je potekal v okviru Ciljnoraziskovalnega programa 2004–2010 Znanje za varnost in mir, in sicer v projektu z naslovom Razvoj in optimizacija osebne vojaške opreme, ki ga je izvajal Institut Jožef Stefan, tako da se iz vrednosti projekta ne da izvzeti vrednosti za razvoj škornja. Projekt je vseboval razvoj vojaške obutve in obleke za vse klimatske pogoje ter razvoj in ovrednotenje biofizikalnih lastnosti zaščitne opreme s pomočjo modelov (izdelava požarnega manikina, klimatske komore za simulacijo vremena, toplotno stopalo). Vrednost celotnega projekta Razvoj in optimizacija osebne vojaške opreme je bila 136.400.000 SIT, razvoju vojaške obutve pa je bil namenjen manjši delež v okviru projekta, so še zapisali.

Nato miri: Slovenija je na pravi poti

V Natu kljub slabi oceni, ki so nam jo dali, mirijo, da je Slovenija na pravi poti, le prepočasi izpolnjuje svoje zaveze. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je za Radio Slovenija povedal, da pričakuje, da bodo zaveznice izpolnile tisto, k čemur so se zavezale. Sloveniji je uspelo ustaviti trend finančnih rezov, povečati vložke in zdaj se približuje zastavljenemu cilju. A prepočasi, je opozoril.

Židan: Katičeva si prizadeva za izboljšanje stanja v SV, zato jo podpiramo

Prvak SD Dejan Židan je pojasnil, da bo ministrica Andreja Katič v četrtek seznanila vlado in predsednika republike Boruta Pahorja o stanju v vojski in nadaljnjih ukrepih, nakar se bo o tem izrekel tudi sam.

Židan je po današnjem predsedstvu stranke v izjavi novinarjem poudaril, da si ministrica v svojem mandatu prizadeva zlasti izboljšati položaj ljudi v Slovenski vojski. Tudi zato se je po njegovih navedbah povečal proračun SV in tudi zato sta v parlamentarnem postopku dva predloga zakona, ki med drugim izboljšujeta materialni status vojakov. Židan upa, da bo DZ predloga sprejel.

V SV so zaskrbljeni, a ne presenečeni nad slabo oceno Nata. (Foto: Slovenska vojska)

Na vprašanje, ali pozivov k razrešitvi Katičeve od vladnih članov tako ne pričakuje, je odgovoril posredno. Kot je dejal, je zadovoljen, da je premier ministrico javno pozval, naj pripravi informacije o stanju v SV in ukrepe. "Verjamem, da to zanima premierja, predsednika države, ministrski zbor in državljane. Zato ji bom z zanimanjem prisluhnil," je povedal Židan, ki pričakuje tudi, da bo Katičeva povedala, kaj je doslej naredila in kaj še namerava narediti.

Židan je še dejal, da jih v SD veseli, da se ministrica "bori za vojake, za zaposlene v SV, ki je pomembna za zagotavljanje varnosti". Nekatere stvari so po besedah Židana Katičevi uspele, nekatere pa ji lahko le v primeru, da poslanci podprejo oba predloga zakona. Zato v SD vse tiste, ki morda želijo v tem trenutku vojsko politizirati, prosijo, da tega ne počno, je povedal Židan.

Na vprašanje, kako osebno vidi odgovornost načelnika Generalštaba SV Andreja Ostermana, pa je Židan odgovoril, da je hierarhija v obrambnem in varnostnem sistemu jasna, želi pa slišati, kaj se je pravzaprav zgodilo. Priznal je, da je bil v torek presenečen nad tem, da o posameznih dogodkih tudi državni vrh namesto iz uradnih poročil izve iz medijev.

Pahor pričakuje celovito poročilo o 'očitnih težavah'

Zaradi slabih rezultatov nedavnega certificiranja bataljonske bojne skupine SV po Natovih standardih je mogoče sklepati, "da so glede tega očitne težave", so sporočili iz urada predsednika republike Boruta Pahorja.

Iz Cerarjevega urada so že včeraj sporočili, da je ta zaskrbljen nad celotnim dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem usposobljenosti Slovenske vojske in od ministrice za obrambo zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa.

O tej zadevi se je Pahor pogovarjal tudi z ministrico Katičevo. "Dogovorila sta se, da ga bo jutri po koncu seje vlade, ki bo obravnavala to zadevo, celovito seznanila z zadevo in razmerami v Slovenski vojski," so napovedali v uradu. Predsednik je ocenil, da bi morali odgovorni na ministrstvu in v generalštabu "usklajeno in pospešeno odpravljati nastale težave".

Ker so odločitve o vodenju ministrstva in generalštaba v pristojnosti vlade, bo Pahor premierju Miru Cerarju predlagal, naj ga do parlamentarnih volitev ministrica in načelnik generalštaba poleg letnega poročila o stalni pripravljenosti SV mesečno in osebno seznanjata z razmerami v SV in ukrepi za njihovo izboljšanje. Pahor pričakuje, da bo ob predaji poročila slišal razloge za težave v SV in ukrepe za njihovo reševanje. S tem bo uradno seznanil javnost.

Pahor "med drugim pričakuje tudi jasen odgovor na vprašanje, ki ga je ob letnem poročilu zastavil že lansko leto, in sicer, ali je v Slovenski vojski premišljeno izdelana strategija porabe dodatnih proračunskih sredstev, ki jih je vlada za potrebe modernizacije Slovenske vojske namenila v lanskem letu", so še opozorili v uradu.

'Slovenska vojska je le še na papirju'

Poslanci SDS in NSi zahtevajo sklic izredne seje DZ, na kateri bi govorili o stanju v Slovenski vojski. DZ predlagajo, naj od Pahorja kot predsednika republike in vrhovnega poveljnika slovenskih oboroženih sil zahteva mnenje o stanju pripravljenosti SV, je na novinarski konferenci povedal Žan Mahnič iz SDS. "SV je danes le še na papirju. Za to je odgovorna ministrica za obrambo Andreja Katič, ki naj odstopi," je dejal.

DZ naj tudi priporoči vladi, da SV izvzame iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Poleg tega menijo, da bi morala vlada izvesti reformo SV, po kateri bi ta imela poklicno stalno sestavo in hibridno rezervno sestavo, sestavljeno iz prostovoljne pogodbene rezerve in selektivne vojaške obveznosti. Pripadnicam in pripadnikom SV pa naj se plača interventno zviša za 30 odstotkov, predlagajo podpisniki zahteve za izredno sejo.

Ministrica je odgovorna za zagotavljanje financ, opreme in kadra, a stanje je na vseh treh področjih "katastrofalno", je dejal Mahnič. "Krivdo ima izključno SD, ki ta resor načrtno uničuje, in predsednik vlade Miro Cerar, ki Katičeve ni pozval k odstopu," je poudaril.

Dejansko število vojakov se zmanjšuje in jih je bilo leta 2016 že manj kot 7000, so navedli vlagatelji zahteve za izredno sejo DZ. Oprema vojakov je neprimerna, kadrovanje v njej pa poteka na podlagi političnih in ne strokovnih meril, so še dodali.

Zaskrbljenost nad "katastrofalnim stanjem v Slovenski vojski" so izrazili tudi sopredlagatelji seje iz vrst NSi. Kot je zapisal podpredsednik stranke Valentin Hajdinjak, je vojska pred kolapsom zaradi dolgoletnega pretiranega varčevanja.

Obrambni resor je največ sredstev izgubil ravno v obdobju, ko so obrambno ministrstvo vodili predstavniki SD. Zato gre odgovornost za katastrofalno stanje v prvi vrsti iskati pri ministrici za obrambo, ki Slovenski vojski ni zagotovila dovolj denarja za nemoteno delovanje, usposabljanje njenih pripadnic in pripadnikov ter njeno modernizacijo, je navedel.