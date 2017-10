FOTO: Navijači Liverpoola navdušeni nad Mariborom, ker je 'lepo in poceni mesto'

Nogometaše Maribora nocoj ob 20.45 v Ljudskem vrtu čaka vrhunec letošnje evropske sezone, na drugo domačo tekmo in tretjo v tem jesenskem delu namreč prihaja angleški Liverpool.

Zastave že plapolajo ... (Foto: Jana Ujčič)

Kot poroča novinarka oddaje 24UR Jana Ujčič, so navijači Liverpoola, ki so že prišli v Maribor, navdušeni nad našim pivom, še bolj pa nad cenami, ki so precej nižje kot pri njih.

Večina navijačev – po uradni oceni naj bi jih prišlo 840 – je iz Liverpoola priletela na brniško letališče, nekateri pa so prileteli v Pulj in se nato v Maribor pripeljali z rent-a carom. Popoldne se jih bo seveda v mestu zbralo še več.

Navijači Liverpoola so nad Mariborom navdušeni. (Foto: Jana Ujčič)

Navijači so različnih starosti, od najmlajših pa do starejših. Jani so povedali, da jim je Maribor kot mesto zelo všeč, ker je lepo in poceni, v njem pa se veliko dogaja.

Dogajanje na Grajskem trgu spremlja tudi policija, ki pa za zdaj nima težkega dela.

Policija spremlja dogajanje. (Foto: Jana Ujčič)

Nekateri še niso kupili vstopnic za tekmo, zanimivo je, da tudi navijači Liverpoola zaidejo v Vijol'čno bajto, kjer veselo nakupujejo.

Tudi navijači Liverpoola zavijejo v Vijol'čno bajto. (Foto: Jana Ujčič)

Kot pravijo, naše nogometaše občudujejo in jim izražajo spoštovanje – uvrstitev v Ligo prvakov je, glede na našo majhnost, velik uspeh, pravijo.

(Foto: Jana Ujčič)

Policija bo uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje

Mestna občina bo med 17. in 24. uro organizirala ogled nogometne tekme preko velikega zaslona na Trgu Leona Štuklja.

Policisti vse obiskovalce obeh prireditev obveščajo, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje, tudi iz zraka, so sporočili s PU Maribor.

Uporabili jih bodo na krajih, kjer se po navadi zbirajo gostujoči navijači (Grajski trg z bližnjo okolico, Trg Leona Štuklja z okolico, ...), v okolici stadiona, kakor tudi na samem stadionu, tako na tleh kot v zraku.