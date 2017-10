'Sladek zadetek Liverpoola proti Haribo... oprostite Mariboru'

Igralci so po koncu tekme odšli do navijaške tribune, navijači pa so jim zaploskali. (Foto: Damjan Žibert)

Navijači NK Maribor so v torek zvečer doživeli eno najbolj mučnih predstav svoje ekipe v zgodovini. Odlično razpoloženi Liverpool je že ob polčasu vodil s 4:0, na koncu pa je v mrežo Maribora poslal skupaj kar sedem zadetkov. Vijoličasti so izid sprejeli z razočaranjem, a ne glede na to, da domači niso zadeli niti enega gola, so jih zvesti navijači na tribunah vseh 90 minut bodrili. In prav zaradi svoje pokončne drže so si prislužili veliko pohval.

Tekmo je spremljala tudi naša smučarska prvakinja Ilka Štuhec, sicer Mariborčanka. Na Twitterju je izrazila navdušenje nad navijači, ki so "navijali do zadnje sekunde", nogometašem pa je sporočila, da bodo imeli še veliko priložnosti za dokazovanje.

Nogometni navdušenec Rok Plestenjak je zapisal, da so navijači nogometašem izkazali "toplo podporo" in jim zaploskali. "Ljubezen in zvestoba ne poznata meja," je dodal.

Zveste navijače hvalijo tudi številni navijači Liverpoola in drugi navdušenci nogometa. Uporabnik Twitterja @jez_sharman je tako izrazil spoštovanje do navijačev NK Maribor in zapisal, da bi morali dobiti pohvalo za "svetovno podporo svojih fantov".

Številni Britanci so celo izpostavili, da je v prvem polčasu Maribor pokazal več akcije kot Manchester United, ki je proti Liverpoolu igral pred dnevi. Uporabnik @andrew_m_swift je zapisal, da je treba Mariboru priznati, da so napadali večkrat kot Manchester Utd.

Podobno je opazil tudi Brooks Peck. "Dobra plat Maribora: Uspelo jim je dvakrat več napadov proti Liverpoolu kot Man Unitedu," je zapisal.

Navijači Liverpoola so tudi precej ponosni na dejstvo, da je njihov klub zdaj rekorder tako po številu zadetkov na tekmah Lige prvakov na domačih tleh kot tudi na gostujočih tekmah. Pred desetimi leti so namreč doma premagali turški Bešiktaš z izidom 8:0.

Na ta račun so se pošalili tudi nekateri slovenski uporabniki Twitterja. "Smo narod rekorderjev," je zapisal eden od njih.

Tvitosfera se je šalila tudi iz navijačev Liverpoola, ki naj bi po tekmi 'besno' tvitali.

Kreativnost na družbenih omrežjih tudi tokrat ni zatajila. "Če ste zamudili tekmo Maribora proti Liverpoolu na stadionu Ljudski vrt, je tukaj nekaj vrhuncev tekme. Polčas vs. konec tekme," je zapisala @badgalmaddie, ob zapisu pa priložila fotografiji levjega parjenja.

Nekateri pa so imeli 'težave' s črkovanjem imena kluba. "Sladek zadetek Liverpoola proti Haribo... oprostite Mariboru ... prekleti samopopravki," se je pošalil Gary Lineker, britanski športni voditelj, sicer upokojeni nogometaš.