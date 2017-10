Ne bomo več premikali ure?

Zadnjo nedeljo v oktobru uro premaknemo za 60 minut nazaj. (Foto: Thinkstock)

Številni evropski poslanci iz različnih političnih skupin se zavzemajo, da bi v Evropski uniji ukinili premik ure dvakrat letno. Poudarjajo, da premik ure znanstveno dokazano povzroča zdravstvene težave, povečuje tveganje za prometne in delovne nesreče ter v logistiki in prometu zvišuje administrativne stroške in povzroča dodatne. Poleg tega ne prinaša prihranka pri porabi energije, čemur je bil sprva namenjen.

V Strasbourgu je češki evroposlanec Pavel Svoboda poudaril, da si v Evropskem parlamentu prizadevajo za spremembo evropske direktive iz leta 2001 o ureditvi poletnega časa, ki določa dve spremembi letno, v marcu in oktobru. Napovedal je, da bodo vložili resolucijo, glasovanje pa pričakuje v bližnji prihodnosti.

Prvotno so poletni čas uvedli, da bi prihranili energijo. A ta cilj, kot je dejal Svoboda, ni bil nikoli dosežen. Znanstveniki so poleg tega ugotovili še, da premik ure vedno zmoti cirkadialni ritem, ki so ga raziskovali tudi letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino. To lahko vodi v motnje spanja in koncentracije, v nekaterih primerih tudi v depresijo.

Med podporniki pobude sta tudi poslanca iz Slovenije Romana Tomc (EPP) in Igor Šoltes (Zeleni).

Okoli 70 držav uporablja poletni čas in dvakrat na leto premikajo uro. V Sloveniji uro premikamo od leta 1983 naprej, vsako zadnjo nedeljo v oktobru ure premaknemo za 60 minut nazaj in preidemo na zimski čas. Vsako zadnjo nedeljo v marcu pa ure premaknemo za eno uro naprej in tako preidemo na poletni čas.

Poletni čas (DST – Daylight Saving time) je čas, ki ga prevzame država za določeno obdobje leta, ponavadi za uro naprej od standardnega uradnega časa. Večinoma ga upoštevajo na področju Evrope in Severne Amerike. Države v Afriki in Aziji pa poletnega časa načeloma ne upoštevajo. Rusi so že leta 2011 ukinili jesensko in spomladansko premikanje urnih kazalcev. Med državami, ki ne upoštevajo DST je tudi Islandija. Poleg Evropskega parlamenta o ukinitvi premika ure sedaj razpravljata še švedski in finski parlament, v več državah članicah pa podpisujejo peticije za ukinitev premika ure.