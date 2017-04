Ne odpirajte Fursovih lažnih sporočil, ker boste dobili virus

Finančna uprava RS (Furs) je bila s strani zavezancev obveščena, da so ti iz elektronskega naslova Furs dobili opomine zaradi neplačanih obveznosti. "Vse zavezance opozarjamo, da gre za lažna sporočila, ki so poslana iz lažnega elektronskega naslova in da je v sporočilu virus. Zavezance prosimo, naj sporočila zavržejo in jih zaradi lastne varnosti ne odpirajo," sporočajo na Fursu. Podobna lažna sporočila so se širila že v januarju.

Elektronska sporočila, ki jih dobivajo zavezanci, so videti kot bi jih poslal Furs iz elektronskega naslova gfu.fu@gov.si, vendar temu ni tako. Gre za ponarejen naslov pošiljatelja (t.i email spoofing).

Lažno elektronsko sporočilo, ki je januarja zaokrožilo med davčnimi zavezanci. (Foto: Furs)

"Zaenkrat smo na Furs ugotovili, da so bila sporočila poslana iz tujine in da vsebujejo tudi datoteko s končnico .xls, ki vsebuje virus (trojanski konj). Prav tako v sporočilu navedena finančna kontrolorka ne obstaja, nikoli ni bila niti ni zaposlena na Finančni upravi RS," še pojasnjujejo. Sporna sporočila so zavezanci začeli prejemati v sredo.

Vsi, ki ste prejeli lažno obvestilo, elektronske pošte ne odpirajte zaradi lastne elektronske varnosti. Prav tako na Fursu vsem svetujejo, da si posodobijo antivirusno zaščito.

Furs še sporoča, da dolžnike nikoli ne opominja po elektronski pošti, temveč le preko sistema eDavki oziroma pisno po navadni pošti. Prav tako lahko vsak zavezanec svoje morebitne odprte obveznosti do Fursa preveri prek sistema eDavki (storitev eKartica) ali na pristojnem finančnem uradu.