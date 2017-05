Ne v Sloveniji, Trump in Putin naj bi se srečala na Finskem

Možnosti, da bi Slovenija gostila srečanje dveh najpomembnejših voditeljev sveta, Donalda Trumpa in Vladimirja Putina, so, kot kaže, vse manjše. Kot pravi naš predsednik Pahor, ki je glavni pobudnik srečanja, do zdaj sicer nismo dobili še nobenega uradnega odgovora. Se pa že govori o drugi možni gostiteljici – Finski, ni pa še jasno, kdaj, če sploh, naj bi se Trump in Putin sestala.