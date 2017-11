Nedeljsko jutro bo ponekod belo: največ snega lahko pričakujete na Gorenjskem in Koroškem

Padavine se počasi širijo nad vso državo. V noči na nedeljo pa bodo po napovedih Agencije za okolje (Arso) zajele vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte z možnimi močnejšimi nalivi.

Zaradi padavin se bo vodnatost rek ponoči povečala. Reke bodo v noči na nedeljo večinoma dosegle velike pretoke, možna so manjša razlivanja na običajnih razlivnih površinah. Danes zvečer in ponoči lahko na širšem območju Primorske hitreje narastejo predvsem manjši vodotoki in se razlijejo na običajnih mestih ob strugah, so opozorili hidrologi.

Hkrati s padavinami se bo širil tudi hlad. Zapihal bo severni veter, na Primorskem zmerna burja. Meja sneženja pa se bo do zgodnjega jutra ponekod spustila do nižin. Temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem od 3 do 8 stopinj Celzija.

''Nedeljsko jutro bo tako marsikje tudi po nižinah belo, vendar bo višina snežne odeje večinoma le do nekaj centimetrov. Najmanj snežnih padavin bodo tudi tokrat deležni na vzhodu države, za razliko od zadnjega sneženja pa največ snežnih padavin pričakujemo na severu države,'' so zapisali na Arsu.

Najbolj zimsko bo v višjeležečih krajih na Gorenjskem in Koroškem, kjer lahko zapade okrog 20 centimetrov snega, v visokogorju pa seveda tudi več. Snežna odeja bo nekoliko debelejša tudi na Kočevskem in Notranjskem.

Nedeljsko jutro bo po napovedih torej marsikje belo, a padavine bodo po pojasnilih Arsa v nedeljo dopoldne že ponehovale, najpozneje na jugu države. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 6, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Napoved za prihodnje dni (Foto: POP TV)

Druga pošiljka naslednji teden?

V noči na ponedeljek se bo zjasnilo. V ponedeljek in sprva tudi v torek bo precej jasno. Jutro bo mrzlo, ponekod po nižinah bo megla. V torek popoldne se bo predvsem v zahodnih krajih pooblačilo.

''Od srede do nedelje bodo naši kraji pod vplivom obsežnega ciklona nad severnim Sredozemljem in srednjo Evropo. Prva vremenska fronta nas bo prešla v sredo, druga pa predvidoma v petek ali soboto. Nato se bo nad Alpami počasi krepilo območje visokega zračnega tlaka. Ob prehodu prve vremenske fronte bo v sredo in četrtek po nižinah predvidoma večinoma deževalo, v petek in soboto pa večinoma snežilo. Od nedelje bo verjetnost za padavine majhna. Najvišje dnevne temperature bodo okoli ničle,'' so zapisali na Arsu, a nekoliko dolgoročnejše napovedi niso najbolj zanesljive.