Nekaj tisoč evrov za leta uničenih življenj

Nekateri politiki so strašili, da bodo šli za odškodnine za izbrisane orjaški zneski, celo milijarde so se omenjale. Danes dobijo tisti, ki so zaradi izbrisa doživljali travme, imeli uničena življenja, 50 evrov za mesec izbrisa. Višina odškodnin pa je omejena tudi za tiste, ki gredo na sodišče.