Nekaj več kot 6500 dijakov danes seznanjenih z rezultati letošnje splošne mature

Nekaj več kot 6500 dijakov, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes seznanjeni z uspehom, ki so ga dosegli. Z Državnega izpitnega centra, ki je zadolžen za izvajanje splošne, poklicne in mednarodne mature, bodo na novinarski konferenci spregovorili njegov direktor Darko Zupanc, predsednik komisije za splošno maturo Blaž Zmazek in predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular. Rezultate bo predstavila tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič.

Rezultate letošnje splošne mature bo predstavila tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič (Foto: Aljoša Kravanja)

Število dijakov, ki opravljajo splošno maturo, upada

Na spomladanski rok splošne mature sta se letos na 84 šolah prvič prijavila 6502 kandidata, kar je za 500 manj kot lani. Slednje tudi sledi splošnemu trendu v srednjem šolstvu, kjer število tistih, ki opravljajo splošno maturo, zaradi zmanjševanja števila dijakov v zadnjih letih upada.

Vsi prijavljeni na spomladanski rok letošnje splošne mature so s preskusi začeli v začetku maja s pisanjem eseja iz materinščine. Letošnji tematski sklop je imel naslov Človek v kolesju sistema, in je obsegal besedili Vladimirja Bartola Alamut in Aldousa Huxleya Krasni novi svet.

Konec maja so kandidati pisali izpit iz angleščine in drugi del izpita iz maternega jezika. Do sredine junija so potekali pisni izpiti iz preostalih predmetov, v drugi polovici junija pa ustni izpiti.

Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo od 84 do 87 odstotkov prijavljenih kandidatov, letno pa od 86 do 89 odstotkov.

Tisti, ki so opravljali poklicno maturo, so bili z dosežki seznanjeni pred enim tednom.