Nekdanji modni agent se spominja: En večer sem ju predstavil, čez nekaj tednov sta bila že par

Nekdanji modni agent, pozneje uslužbenec Donalda Trumpa, danes pa ambasador Dominikanske republike Paolo Zampolli, je novinarki Maji Sodja v New Yorku pripovedoval o prvem srečanju med sedanjim predsednikom ZDA in Melanio. Spoznal ju je prav on. "Že nekaj tednov kasneje sta prišla k meni skupaj na večerjo, takrat sem gostil tudi modnega oblikovalca Roberta Cavallija. Takrat sta bila Melania in Donald že par."



Slavni fotograf Antoine Verglas, ki je posnel najbolj znane in razvpite Malanijine fotografije, pa je Maji Sodja povedal, da se mu ne zdi pravično, da so Američani dvolični. "Fotografiral sem tudi pomanjkljivo oblečeno Carlo Bruni, nekdanjo manekenko in ženo nekdanjega francoskega predsednika Sarkozyja, pa je Francozi za to niso nikoli obsojali," pravi.

Nocoj boste v drugem delu dokumentarca o Melanii Trump, ženi predsednika ZDA, videli, da nekateri Sevničani pogrešajo tudi kakšno njeno slovensko besedo, videli boste njeno donacijo sevniškemu zdravstvenemu domu, Maja Sodja je z ekipo snemala v New Yorku in Sloveniji, Sevnici in na Bledu, kjer sta bila Trump in Melania na edinem skupnem obisku Slovenije. Trump je o tem obisku kasneje povedal, da je bil zelo kratek. "Bil sem tam kakšnih 13 minut," je bila šala na račun obiska Slovenije.