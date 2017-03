Nekdanji poslanec Magajna oproščen, napoveduje tožbo proti državi

Magajna bo zahteval preiskavo o delu policistov in kriminalistov. Pripravlja tudi odškodninsko tožbo. (Foto: POP TV)

Nekdanji poslanec SD in predsednik Krščanskih socialistov Slovenije Andrej Magajna je bil pravnomočno oproščen očitkov, da naj bi posedoval pornografske fotografije, na katerih so bile mladoletne osebe, poroča časnik Večer.

Novembra 2010 so policisti na njegovem domu opravili hišno preiskavo, ker naj bi se z njegovega domačega IP-naslova prenesla fotografija golega dekleta. Takrat so mu tudi zasegli trde diske z domnevno spornim materialom.

Dokazi so se izgubili

Kazenska ovadba proti Magajni je bila vložena šele junija 2011, ko so policisti ponovno pregledovali zasežene diske in na njih našli prizore pornografije z mladoletniki. Vendar so se ti diski izgubili. Diske, ki so bili zaseženi v hišni preiskavi pri Magajni, so preiskovalci s sedeža Policijske uprave Ljubljana takrat prepeljali v center za računalniško preiskovanje, od koder bi se morali vrniti skupaj s kopijami, ki pa so prav tako izginile, navaja Večer.

Kljub temu je zoper Magajno stekel kazenski postopek. Februarja 2015 so na ljubljanskem okrožnem sodišču opravili predobravnavni narok, na katerem se je Magajna izrekel za nedolžnega. Tožilec Darko Novak je Magajni pred predobravnavnim narokom ponudil enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let, če prizna krivdo, na kar pa ni pristal.

Prva glavna obravnava je potekala septembra lani, vendar je bila javnost po nekaj minutah izključena. Ob koncu sojenja januarja letos je tožilec za Magajno znova predlagal enako pogojno kazen kot na predobravnavnem naroku, odvetnik Žiga Podobnik pa je predlagal oprostilno sodbo. Oprostilno sodbo je pred dnevi potrdilo tudi višje sodišče, zato je pravnomočna.

Zahteval bo preiskavo in pripravlja odškodninsko tožbo

"S tem se končuje šestletna gonja proti meni, ko so me neupravičeno preganjali policija in tožilstvo brez vseh dokazov, pa še tiste, ki naj bi jih imeli, so izgubili," je za Večer dejal Magajna. Zaradi neupravičene gonje proti njemu bo zahteval preiskavo zoper delo policistov in kriminalistov Policijske uprave Ljubljana, ki so ga preiskovali, še posebej zoper nekdanjega šefa ljubljanskih kriminalistov Branka Japlja, ki danes vodi slovensko kriminalistično policijo.

Magajna skupaj z odvetnikom Podobnikom, ki ga je zastopal na sodišču, že pripravlja tudi odškodninsko tožbo zoper državo zaradi nepopravljive škode, ki mu je nastala zaradi policijskega, tožilskega in sodnega pregona.

Magajna namreč vztraja, da mu je bila zadeva podtaknjena, ker kot poslanec ni želel podpreti zakona o Radioteleviziji Slovenija.