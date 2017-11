Nekdanji pravosodni minister še petič ni stopil pred sodnico

Aleš Zalar je tokrat vabilo na sojenje v zadevi Škrlec sicer prevzel, a ga kljub temu ni bilo na sojenje. (Foto: Dare Čekeliš)

Zjutraj bi se morala začeti glavna obravnava pred sodnico Tadejo Borinc Zebič, v postopku proti nekdanjemu pravosodnemu ministru Alešu Zalarju, ki je obtožen zlorabe položaja. Okrožno državno tožilstvo mu, tako kot nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju, očita, da je leta 2012 sporno imenoval nekdanjega državnega sekretarja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja državnega tožilstva. Da je bilo imenovanje nezakonito, neprimerno, celo koruptivno, so do zdaj ugotovili Upravno sodišče, ministrstvo za pravosodje in protikorupcijska komisija (KPK). Akt KPK je sicer Vrhovno sodišče na koncu pravnomočno odpravilo.

Do danes je sodišče Zalarja na glavno obravnavo vabilo že štirikrat, a pri tem ni bilo uspešno, saj vabila nikoli ni prevzel. "Sodišče sem že pred tremi tedni obvestil, da na podlagi pogodbe z Evropsko banko za obnovo in razvoj delam v tujini in da se bom 17.11.2017 vrnil v Slovenijo, prevzel vabilo na glavno obravnavo in se udeležil postopka," je sporočil prejšnji teden.

Danes pa Zalar sporoča, da je popolnoma osredotočen na pripravo obrambe in da bo pred sodnico stopil takoj, ko bodo za to izpolnjeni zakoniti pogoji. "Zakoniti pogoji pomenijo, da mora sodišče najprej vročiti vabilo in obtožni predlog ter tako kot vsakomur omogočiti najmanj tri dni za pripravo obrambe po prejemu vabila", je zapisal.

Fišer je očitke o zlorabi položaja v petek zanikal, naslednji narok za Zalarja pa je razpisan v petek. Sodišču se namreč mudi, saj bi po nekaterih podatkih zadeva lahko zastarala že v začetku prihodnjega leta, šest let po storitvi domnevnega kaznivega dejanja.