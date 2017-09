Nekdanji vrhunski smučar Rene Mlekuž išče žensko, ki ga je čuvala med smučanjem

Ne glede na to, kakšno mnenje imate o družbenih omrežjih, nekaj je pa treba priznati; da so izjemno priročna zadeva, ko želiš razširiti kakšno zgodbo. In tako je družbena omrežja izkoristil tudi naš nekdanji vrhunski smučar Rene Mlekuž. Da je Rene postal smučar, je namreč tudi zasluga ženske, ki jo zdaj išče.