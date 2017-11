Nemci se bojijo za svoje prihranke in zato kupujejo zlato

Analitiki smatrajo, da je eden izmed glavnih razlogov, velikega zanimanja nemških državljanov za zlato, v njihovem strahu pred ekonomsko krizo v območju evra. Poleg tega so geopolitične napetosti povzročile priliv migrantov v Nemčijo, kar je dodatno povečalo zanimanje za rumeno kovino kot sredstvo zavarovanja pred nepredvidljivo prihodnostjo.

Daily Express poroča, da interes za zlato med Nemci raste od leta 2008, kot posledica gospodarske krize, ki se je začela z resnimi težavami v svetovnem bančnem sistemu. Nemci vse bolj izgubljajo zaupanje v banke in zaradi tega velik del svojih prihrankov preusmerjajo v plemenite kovine.

Podoben trend je mogoče opaziti tudi med slovenskimi državljani. Po nekaterih ocenah, se je v letu 2016 v Sloveniji prodalo investicijskega zlata v vrednosti okoli 20 milijonov EUR, v tem letu pa lahko pričakujemo bistveno večjo prodajo.

Najpogostejše zlate palice

Zlato v investicijskih palicah in kovancih predstavlja daleč najvarnejšo in najbolj diskretno obliko prihranka. Slovenski kupci, investitorji v zlato, najpogosteje kupujejo zlate palice teže 20, 50 in 100 gramov. To so palice, ki imajo najboljše razmerje med maso in ceno. Cena 20 gramske zlate palice se trenutno giblje okrog 760 EUR, 50 gramska okrog 1850 EUR in 100 gramska okrog 3650 EUR.

Če želite vedeti trenutne, osvežene cene zlatih palic in kovancev, ki se spreminjajo v skladu s spremembami cen na svetovnih trgih

Podjetje Tetragram, lastnik blagovne znamke Plemenit, je vodilno regijsko podjetje za trgovanje z investicijskimi plemenitimi kovinami. Svojim strankam Tetragram nudi izključno vrhunske proizvode monetarnega zlata najuglednejših svetovnih kovnic, nemški Heraeus, švicarski Argor Heraeus in avstrijski Münze Österreich.

Vsak kupec zlate palice ali zlatnika dobi edinstven Certifikat o avtentičnosti »Plemenit«, ki zagotavlja integriteto, čistočo in kvaliteto kupljenega proizvoda.

