Neplačani delavci KGZ Krpan po pomoč na Rdeči križ, vodstvo zadruge brez posluha

Delavci in delavke Kmetijsko gozdarske zadruge Krpan so se znašli v tako hudi stiski, da so jim začeli deliti pakete pomoči Rdečega križa. Plač že dva meseca niso dobili. Zadruga sicer ima premoženje iz katerega bi lahko plačala tudi delavce, če bi šla v stečaj. Vendar, kot v mnogih podobnih zgodbah doslej, vodstvo nima posluha, širijo pa se tudi namigi, da želijo zadrugo izčrpati.