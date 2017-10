Nepravilnosti v Bolnišnici Topolšica: zaposlovanje, izplačila, nabava materiala, storitev ...

Računsko sodišče je po opravljeni reviziji poslovanja Bolnišnice Topolšica v letu 2015, ko je bolnišnico vodil Leopold Rezar, bolnišnici izreklo negativno mnenje. Sodišče je ugotovilo vrsto nepravilnosti, med drugim pri zaposlovanju, izplačilih in naročilu gradenj. Računsko sodišče je od bolnišnice zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je bolnišnica pri nabavi blaga, materiala in storitev ter naročilu gradenj v skupnem znesku 1,8 milijona evrov ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, računov za opravljene dobave in storitve pa ni plačevala v predpisanem roku.

Bolnišnica je zaposlila javnega uslužbenca brez ustreznega soglasja, javno uslužbenko pa na delovno mesto, za katerega ni izpolnjevala vseh predpisanih pogojev.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi nepravilnosti pri nekaterih izplačilih. Bolnišnica je zaposlenim v nasprotju s predpisi izplačala za okoli 3000 evrov previsoko osnovno plačo, previsok položajni dodatek v znesku dobrih 3700 evrov ter nadurno delo direktorju v znesku nekaj več kot 2300 evrov.

Zaposlenim, ki do tega niso bili upravičeni, je plačala premije nezgodnega zavarovanja v skupnem znesku okoli 900 evrov, ostalim javnim uslužbencem pa prenizke premije v znesku dobrih 4700 evrov.

Bolnišnica je ravnala v nasprotju z zakonom o zdravstveni dejavnosti, ker v evidenco o sklenjenih podjemnih pogodbah ni vključila vseh izvajalcev, podjemne pogodbe je sklepala za več kot 12 mesecev ter brez ustreznih soglasij.

Sodišče od bolnišnice zahteva odpravo nepravilnosti. (Foto: POP TV)

Bolnišnica je poslovala tudi v nasprotju z zakonom o računovodstvu, saj konec decembra 2015 ni popisala vseh nepremičnin in računovodskih evidenc ni imela usklajenih z zemljiškoknjižnim stanjem.

Računsko sodišče je ugotovilo, da Bolnišnica Topolšica za organizacijsko enoto lekarna ni vodila evidence o oddaji javnih naročil, za katera glede na vrednost ni treba izvesti postopka javnega naročanja. Bolnišnica tudi ni določila minimalnega deleža ekoloških živil in teh živil ni nabavljala, kar je v nasprotju z uredbo o zelenem javnem naročanju.

Računsko sodišče je od bolnišnice zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

V Bolnišnici Topolšica so poročilo računskega sodišča prejeli danes in ga v podrobnostih še ne morejo komentirati, je dejal v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli. Je pa poudaril, da so medtem večino nepravilnosti že odpravili, bodo pa v 90 dneh, kot je predpisano, podali odzivno poročilo.

V njem bodo podali odziv na ugotovljene nepravilnosti glede določanja in obračunavanja plač. Hkrati mora bolnišnica v odzivnem poročilu izkazati, da je začela postopek za vračilo preveč izplačanih plač oz. izplačanih nadur nekdanjemu direktorju.