Nesebično pomagajo v vsakem vremenu, a nekateri se obnašajo, kot da gre za turistično ponudbo

Gorski reševalci za svoje delo dobijo dnevnico, sedem in pol evra, še to pa ponavadi pustijo v blagajni društva, da lahko potem iz nabranega - pa še sami dodajo - dokupijo opremo.

Reševanje pri nas je zastonj, iz državne blagajne pa gre za to na leto približno 2 milijona evrov. Ne samo to, pri nas niti ne izterjajo denarja od tuje zavarovalnice, kadar so ponesrečeni tujci in zavarovani. Drugače je že v Avstriji.

Ni čudno, da se potem včasih, kot pripoveduje eden izmed dolgoletnih reševalcev, ljudje v gorah do reševalcev obnašajo kot do nekakšne dodatne, samoumevne turistične ponudbe. Tudi to se je že zgodilo, da so poklicali za helikopterski prevoz, da bi gore malo videli še iz zraka.