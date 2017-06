Nesreča na brniškem letališču: manjše tovorno letalo zdrsnilo s steze

Na brniškem letališču so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti in zaprli vzletno-pristajalno stezo. K sreči se ni zgodilo nič pretresljivega, le manjše tovorno letalo je pri vzletanju zdrsnilo s steze. Zakaj je zdrsnilo še ni znano, pilot in kopilot pa pri tem nista bila poškodovana. Letališko osebje je letalo relativno hitro umaknilo, zato večjih zamud ni bilo.