Kaj prinaša dogovor? 15 delovnih nedelj, višje urne postavke, pa tudi omejitve delovnega časa za trgovke

Del vsebine dogovora: 15 delovnih nedelj, višji dodatki za nedeljsko delo in omejitve delovnega časa za trgovke z majhnimi otroki. (Foto: iStock)

Upravni odbor trgovinske zbornice je po neuradnih informacijah potrdil sinoči podpisan dogovoru o ureditvi delovnega časa trgovin, po katerem bo ob nedeljah odprtih manj trgovin. Po poročanju 24UR so dogovoru naklonjeni tudi v sindikatu.

Čeprav bodo vsebino dogovora javnosti predstavili jutri, pa ta po informacijah oddaje 24UR poleg zgolj 15 delovnih nedelj in 2,5-krat višjih urnih postavk za zaposlene v trgovini prinaša tudi omejitve delovnega časa. Prav tako dogovor prinaša prepoved nedeljskega dela nosečnic in mater z mlajšimi otroki ter invalidov in celo sankcije za nespoštovanje kolektivne pogodbe.

Ob tem dogovoru je kot kaže tudi splahnela poslanska podpora Čuševemu predlogu zakona, ki bi večino trgovin ob nedeljah zaprl. Andreja Potočnik (SMC): "Bo potrebno ovrednotiti vse te dogovore, ki upam, da bodo sklenjeni in potem preučiti, ali je zakon v tem primeru sploh še potreben."

Čuš dogovor označil za gnil kompromis

Tudi v koalicijskih partnericah SD in DeSus s potrditvijo dogovora niso naklonjeni Čuševemu predlogu zakona, za katerega je ta sicer že zbral 15 tisoč podpisov podpore. "Sem zelo vesel, da so se socialni partnerji po 14 letih sposobni sploh kaj dogovorit oz. pogovorit, zato sem vesel, da smo s tem zakonom nekaj dosegli. Po drugi strani pa glejte, gre še za en nov, lahko rečemo, gnil kompromis," je opozoril poslanec Andrej Čuš in dodal, da bo s svojim predlogom vztrajal, ker ne upošteva referednumske volje in ker ne izboljšuje pogojev zaposlenih.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je znova poudaril, da ta dogovor sindikatov in zbornice ne rešuje problema v celoti. Kot pravi, je potrebno upoštevati celotno verigo, tudi dobavitelje in javni interes. Nedeljsko delo bi tako še vedno najraje uredil z zakonom.