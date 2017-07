Neuradno: to vse naj bi odkrili s prisluhi Jankoviću

Tožilka Žgajnarjeva se bo pritožila na odločitev preiskovalne sodnice, ki je presodila, da je tožilka zamudila rok za vložitev zahteve za sodno preiskavo zoper ljubljanskega župana Jankovića. S tem bi v vodo padli tudi vsi dokazi, pridobljeni s prisluhi in tajnim opazovanjem. Tožilci so prepričani, da sodnica napačno razlaga zakonodajo in da s takšno odločitvijo spreminja sodno prakso.