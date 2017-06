FOTO: Neurja povzročala težave, zaradi udara strele poškodovana ena oseba. Pripravite se na nove nevihte

Strele so zanetile več požarov, ena je posredno poškodovala osebo. (Foto: iStock)

V Zgornji Koreni v občini Duplek je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Ob tem je udar strele preko telefonske napeljave posredno poškodoval eno osebo, ki so jo reševalci prepeljali v UKC Maribor, je razvidno iz poročila Uprave za zaščito in reševanje.

Strela je požar zanetila tudi na gospodarskem objektu v občini Kidričevo, udarila pa je tudi v stanovanjsko hišo in osebno vozilo v Celju. V občini Brežice pa je strela udarila v daljnovod, zaradi česar je bila na tem območju nekaj časa prekinjena dobava električne energije.

Toča je padala tudi v Petrovčah. (Foto: Rok Perme)

Težave je povzročalo tudi obilno deževje. V Celju je meteorna voda poplavila dva podvoza, kar je onemogočilo promet. V Rogaški Slatini pa je meteorna voda poplavila kletne prostore hotela. Voda je prav tako zalila več lokalnih cest v različnih krajih.

Močan veter pa je podrl več dreves, ki so se podirala na ceste in objekte. Že pred tem se je močno neurje s točo razbesnelo na območju Žalca.

Fotogalerija (8)















Meteorološko poletje se bo začelo s poletnimi nevihtami

Danes, na prvi dan meteorološkega poletja, bo sprva precej jasno, v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji bodo proti poldnevu in popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa se lahko razvije tudi še zvečer.

"Najverjetnejše in najpogostejše bodo od severozahoda, po severni Sloveniji do severovzhodne in deloma osrednje Slovenije. Proti jugozahodu, torej proti Notranjski in Primorski, so manj verjetne," je pojasnil dežurni vremenoslovec na Arso Andrej Velkavrh.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, piše na straneh Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso). Tako danes kot jutri so možne močnejše nevihte s točo.

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bodo v notranjosti Slovenije nastajali kopasti oblaki in v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji se bodo sredi dneva in popoldne pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kakšna se bo lahko zavlekla tudi v večerne ure. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija.

Vikend bo lepši, v ponedeljek ohladitev

V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa lahko v notranjosti Slovenije nastanejo posamezne vročinske nevihte. V nedeljo bo sončno, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne.

"Vikend bo nekoliko boljši, nedelja bo lahko celo brez neviht. V soboto bodo vročinske nevihte redkejše, te bodo tudi manj intenzivne, manj močne, manj jih bo," pravi Velkavrh.

Nas bo pa v ponedeljek dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev in dež. "V torek čez dan bo dež ponehal, nato pa se obeta nekaj dni bolj stabilno vreme. Temperature bodo sicer nekoliko nižje, a se bo počasi spet segrelo," je še dodal Velkavrh.

Takšna je napoved za prve dni junija. (Foto: 24ur.com)

Več o vremenu lahko preverite tukaj ...