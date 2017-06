VIDEO: Sredi nakupovanja voda vdrla v celjsko nakupovalno središče

Celje so zajeli močni nalivi s točo. (Foto: Borut Pivec)

Neurje s točo v popoldanskih urah že nekaj dni pustošijo po Sloveniji. Včeraj se je najbolj razbesnelo nad Štajerskem. Malo po 19. uri je najprej širše območje Celjskega zajel hud naliv z močnim vetrom in dežjem, ki se je kasneje pomikal proti vzhodu.

Gasilci so morali z ulic in cest v Celju odstranjevati podrta drevesa in veje. Vozniki, ki so se v tem času znašli na cesti, so mrzlično iskali zavetje, garaže so bile v hipu polne. Voda je vdrla v celjski trgovski center in obiskovalce presenetila med nakupovanjem. "Zaradi silovitega neurja danes nekaj minut po 19. uri so meteorne vode vdrle v prostore Citycentra Celje in povzročile materialno škodo, ki jo še ocenjujemo. Nakupovalno središče smo predčasno zaprli zaradi čiščenja," so sporočili s celjskega nakupovalnega središča.

Veliko dela zaradi neurja so imeli gasilci z Raven na Koroškem, kjer je zalilo več objektov, meteorne vode pa so nanašale blato in kamenje na ceste. Prav tako je vreme povzročalo težave v Slovenskih Goricah, Ormožu, Slovenj Gradcu, Moravskih Toplicah ...

Tudi danes pričakujemo vročinske nevihte

Danes bo večinoma sončno, v vzhodnih krajih sprva ponekod zmerno oblačno. Popoldne lahko v notranjosti Slovenije nastanejo posamezne vročinske nevihte. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo večji del dneva dokaj sončno, občasno bo na nebu precej tanke koprenaste oblačnosti. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija.

Pozno popoldne in zvečer se bodo predvsem v severni polovici Slovenije spet začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal severni veter.

Obeti: V ponedeljek in torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Več verjetnosti za padavine bo v zahodni polovici Slovenije, v noči na sredo pa prehodno tudi drugod.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka se bo iznad južne Italije pomikalo nad južni Balkan.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, severno in vzhodno od nas bo sprva nekaj več zmerne oblačnosti. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj vročinskih neviht. Jutri bo deloma sončno z občasno visoko koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo predvsem severno od nas več oblačnosti s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.

Biovreme: Ponekod bo počutje sredi dneva in popoldne poslabšal občutek soparnosti. Priporočena je večja previdnost.