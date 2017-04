Neverjetne podjetniške ideje osnovnošolcev

Aplikacija, ki združuje kmete in kupce, naprava, ki čez noč uniči bakterije na kuhinjskih nožih in budilka, ki nas zbuja z posebnimi vibracijami, ki so narejene na osnovi delovanja možganskih valov. Ne le, da so se tega domislili osnovnošolci, za svojo idejo so celo pripravili poslovni model in ga predstavili komisiji.