Nevidni sovražnik je v vaši kopalnici!

Vaša zobna ščetka predstavlja udoben dom več kot 10 milijonom bakterijam, vključno z E-coli, kandido, stafilokoki in streptokoki bakterijami.

Žal pa kopičenje bakterij ni edina težava.

Skoraj vse zobne ščetke na trgu imajo ščetine, odrezane z ravnim rezom. Tako imajo robove dovolj ostre, da poškodujejo vaše dlesni in sklenino, medtem ko si umivate zobe (tudi uporaba mehke ščetke ne pomaga). Torej, vsakič ko si umivate zobe, v ustih ustvarjate krvavo kopel in številne nevidne mikroranice.

Se spomnite vseh bakterij na svoji zobni ščetki?

Skozi nove ranice vstopijo v vaš krvni obtok ter povzročajo nevarne bolezni in okužbe. Zato je zobna ščetka vaš vsakodnevni nevidni sovražnik.

Vse to zveni precej strašljivo, vendar vam (še) ni treba zagnati panike. Čeprav so usta polna bakterij, obstaja način, da ostane vaša zobna ščetka čista, vi pa zdravi.

REŠITEV: Nano-b

Naravne antibakterijske lastnosti ločijo Nano-b od

drugih zobnih ščetk, saj gre za ročno zobno ščetko,

ki uniči 99,9 % bakterij.

BAKTERIJE – ZBOGOM!

V vsako ščetino zobne krtačke Nano-b so integrirani nanodelci srebra ali zlata z bambusovim ogljem. Ti mikroskopski delci oddajajo negativno nabite ione, ki prodrejo v celico bakterije ter zatrejo njeno dihanje in presnovo. Imajo visok sterilizacijski učinek, saj uničijo bakterije in njihovo razmnoževanje.

Postopek je 100 % potrjen in izpolnjuje najstrožje zahteve kakovosti.

Zakaj izbrati Nano-b zobno ščetko?

ker efektivno čisti medzobne prostore

ker dvoplastna struktura ščetin združuje ščetkanje z učinkom zobnega nitkanja

ker vaše dlesni ne bodo več krvavele

ker srebro in zlato sterilizirata preko 650 različnih vrst bakterij

ker za beljenje ne potrebujete strupenih kemikalij – bambusovo oglje je naravni belilec zob

Če se želite posloviti od bakterij in krvavečih dlesni, hkrati pa svojim zobem zagotoviti naravno belino, izberite NANO-B ZOBNO ŠČETKO.

Več o Nano-b ščetkah si preberite na spletni strani WWW.NANO-B.SI.

Naročnik oglasa je Nanodent.