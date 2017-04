Newyorčani o Melanii Trump: Ne vemo, ali ima lastna mnenja in kakšna so

Posel pa Melania Trump prinaša tudi rodni Sevnici. Torta Melania se dobro prodaja. Melania Trump je svoji odvetnici, ko ji je povedala, da so naredili torto z njem imenom, rekla: "A res? Upam, da je dobra."

Odvetnica Nataša Pirc Musar zastopa Melanio in njenega očeta. Ko so se začeli prodajati izdelki Melania je podjetnikom in posameznikom sporočila, kje so meje uporabe imena Melania Trump. "Meje so. Tako za Tino Maze in Petra Prevca kot tudi za Melanio Trump in še koga. Verjetno tudi vi ne bi bili zadovoljni, če bi vaš obraz napopali na ne vem kakšne vse izdelke. In tu je bilo v tem delu pač treba odreagirati in to je bilo za Slovenijo dovolj. Ni pa Melania Trump človek, ki bi na vse stvari pazil kot pes čuvaj, kaj se z njenim imenom in priimkom dogaja. A neke meje pač so," pravi.

Prebivalci New Yorka pa se medtem sprašujejo, ali je Melania sploh prva dama ali ne. Njihova mnenja variirajo od: "Zelo malo vem o njej." Do: "Zdi se mi kot prestrašen kužek." Ali pa: "Ne ve, ali ima svoje mnenje, svoja stališča. Ne vidim je v ospredju, kot so bile nekatere druge prve dame. Je sploh prva dama ali ni?"

Kakšen pa je odnos Donalda Trumpa do Melanie Trump? In kakšen je njen odnos do njega? Vse to in še več nocoj v oddaji 24UR v tretjem delu dokumentrane zgodbe o prvi dami ZDA.