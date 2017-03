Nezaupnica – jasno sporočilo, da je treba oditi, ali podarjena možnost za popravni izpit

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Mnenja med zdravniki so po tistem, ko se je Zdenka Čebašek Travnik kljub izkazani nezaupnici v skupščini odločila ostati na čelu zdravniške zbornice, deljena. Nekateri menijo, da je bilo sporočilo skupščine jasno in da bi morala oditi. Drugi vidijo to kot izhodišče za izboljšanje delovanja.

Zobozdravnik Jure Poglajen je bil presenečen nad izidom glasovanja, četudi tudi sam Čebašek Travnikove ne podpira. "Ostaja predsednica zbornice, čeprav po mojem mnenju ni več časa za premislek. Izražena je bila jasna volja zborničnega parlamenta; ko enkrat nimaš več podpore, je treba oditi, se posloviti," je dejal in opozoril, da so tudi člani skupščine zbornice neposredno izvoljeni od vseh članov, ne le Čebašek Travnikova.

Opozoril je, da skupščina potrjuje tudi člane izvršilnega odbora, ki jih bo predlagala Čebašek Travnikova, potem, ko so trije člani zaradi nestrinjanja s predsednico odstopili. "Ti isti poslanci, ki ji ne zaupajo, naj bi potrdili tudi njen odbor. Mislim, da to ni mogoče in da se ji moramo zahvaliti in jo pospremiti k odhodu," je bil po skupščini jasen Poglajen.

Zdenka Čebašek Travnik se je kljub izkazani nezaupnici v skupščini odločila ostati na čelu zdravniške zbornice. (Foto: POP TV)

Dejal je, da je bila razprava na izredni seji skupščine vroča "z ene in druge strani". Po njegovem mnenju je bila razprava tudi na nek način koristna, saj je lahko predsednica izvedela mnogo stvari in je tudi obljubila, da jih bo izboljšala. –

Kljub temu pa meni, da je čas za nove volitve. "Predstavljajte si predsednika vlade, ki ne dobi zaupnice v parlamentu. Ve, da mora oditi."

'To ni dobra popotnica za nadaljevanje'

Tudi predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktikum Igor Muževič meni, da je nenavadno, da Čebašek Travnikova vztraja pri predsedniškem položaju kljub izidu glasovanja. "Mislim, da res ni dobra popotnica za nadaljevanje mandata," je dejal.

Je pa zadovoljen, da ji je skupščina povedala, da ne odobrava takšnega načina komunikacije z mediji. "Po drugi strani pa je vsaj znala prisluhniti kritikom. Jasno so ji povedali, zelo ostre so bile kritike, ampak konstruktivne." Tako upa, da je pri predsednici prišlo vsaj do spremembe v mišljenju, da v ozadju ni neke zarote.

Takšno inštitucijo, kot je zbornica, je mogoče voditi le s širokim konsenzom, odprtostjo in dialogom, meni Muževič in dodaja, da je Čebašek Travnikova do sedaj tega premalo pokazala.

'Točka, s katere je smiselno štartati proti cilju'

Zobozdravnik Matej Praprotnik vidi sejo skupščine kot odličen začetek prave komunikacije. Po njegovih besedah je lahko Čebašek Travnikova slišala resne očitke, pobude, ki jih je po njegovem mnenju tudi dobro sprejela.

Ta nezaupnica nima nobenih pravnih posledic, je izpostavil. "Mislim, da je nezaupnica le točka, s katere je smiselno štartati proti cilju, ko si bo dobila zaupanje. To je povod, da bomo delali bolje." Sedaj po njegovem mnenju na zbornici potrebujejo mir, pogovor, iskrene odnose, čas za delo, ne pa da se ukvarjajo en z drugim in si očitajo v medijih.

Odstop ožjih članov ekipe Čebašek Travnikove vidi kot normalno odločitev, saj se v principu niso strinjali. Lahko pa bi očitke skomunicirali znotraj zbornice in ne preko medijev, je dejal. Sicer se strinja, da je prav, da javnost ve za dogajanje v zbornici. Ampak pri plači Čebašek Travnikove ni bilo neposrednega javnega interesa, saj se ne financira iz davkoplačevalskega denarja, je prepričan.

To, da je Čebašek Travnikova ostala na položaju predsednice tudi po izglasovani nezaupnici, je po njegovem mnenju prava poteza. Čas pa bo pokazal, ali bo uspela pridobiti zaupanje članov skupščine in tudi javnosti, je še dejal.