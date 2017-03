Nič več vsakoletnega oddajanja vlog?

Na ministrstvu za delo predlagajo avtomatsko podaljševanje pravic do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila ter državne štipendije. (Foto: Thinkstock)

Na ministrstvu za delo so predlagali novelo zakona, s katero bi po zgledu dohodninske odločne omogočali avtomatsko odločanje o pravicah iz javnih sredstev, med katere sodijo otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila.

Z uvedbo avtomatične informativne odločbe želijo razbremeniti tako stranke kot centre za socialno delo (CSD). Število upravnih postopkov o pravicah iz javnih sredstev se je med letoma 2010 in 2015 skoraj podvojilo, še piše na spletni strani ministrstva.



Kako bo potekal postopek? Stranka bo za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero bo odobrila avtomatično podaljšanje letne pravice. Letna pravica se bo avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra, ko bo center za socialno delo na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje.



Če bodo v tem postopku ugotovili, da ni bilo sprememb, bodo izdali avtomatično informativno odločbo, v nasprotnem primeru pa se bo postopek preusmeril v odločanje po uradni dolžnosti centra za socialno delo. Stranke bodo imele zoper informativno odločbo možnost ugovora in pritožbe, so še pojasnili na ministrstvu.



Na ministrstvu komentarje in pripombe k predlogu zakonske novele zbirajo do 3. aprila.