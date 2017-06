NIJZ po požaru v podjetju Eko Plastkom: Otroci naj se ne igrajo na zemlji, uživa pa le zelenjava, ki jo je mogoče olupiti

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes na svoji spletni strani objavil dopolnjena priporočila prebivalcem Ljutomera po požaru v podjetju Eko Plastkom. Skrbijo jih zlasti otroci. Ti naj ne izvajajo dejavnosti, pri katerih se zelo praši, naj se ne igrajo na zemlji ali v peskovniku, tudi če je bil ta v času požara pokrit, svetujejo.

NIJZ s priporočili, ki veljajo za vsak večji požar, prebivalce na prizadetih območjih še vedno poziva, naj ves čas upoštevajo priporočila ekip za reševanje, osebe, ki so bile izpostavljene dimu in smradu ter čutijo zdravstvene težave, pa naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

Če je vidna kakršna koli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu območju izognejo, dokler to ne bo očiščeno. Dobro se je izogibati tudi območjem, kamor se je širil dim. Priporočajo, da vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo in se ne dajo ustrezno olupiti, ne uporabljajo. To velja tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil.

Vsem, ki se odločijo za intenzivno gibanje na prostem, še zlasti tiste dejavnosti, pri katerih se zelo praši, svetujejo, naj pri tem vsaj čim bolj omejijo stik z zemljo, travo, peskom, prahom, po gibanju pa si temeljito umijejo roke in dele telesa, ki so prišli v stik s temi snovmi. Na NIJZ dodatno odsvetujejo tudi izvajanje aktivnosti v in na površinskih vodah.

Če je mogoče, naj ljudje preprečijo raznos onesnaževal z zemljo, peskom in prahom v neonesnažena območja, denimo pri menjavi obutve pri prehodih z vrta v stanovanje. Svetujejo redno čiščenje praha na površinah v bivalnih prostorih - okenske police, igrala in vrtno pohištvo naj se očistijo z detergentom. Pred vstopom v bivalne prostore je priporočljivo z mokro krpo ali brisačo obrisati tudi hišne ljubljenčke. Tudi ti naj se čim manj zadržujejo na onesnaženem območju, dokler to ni očiščeno.

Ob uporabi pitne vode je treba po trditvah NIJZ upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Če se prebivalci oskrbujejo z vodo iz kapnice, do nadaljnjega oz. do novih priporočil odsvetujejo njeno uporabo. Zaradi spiranja morebitnega onesnaženja svetujejo, da prekinejo dotok s streh in drugih površin v zbiralnik kapnice.

Ker NIJZ skrbi zlasti zaščita otrok, v dopolnjenih priporočilih, ki so v celoti dostopna na spletnih straneh NIJZ, opozarjajo, naj ta smiselno upoštevajo vrtci, šole, centri za šolske in obšolske dejavnosti, športna društva in druge organizacije, ki vključujejo otroke in šolarje na prizadetem območju.