NIJZ z ne preveč prepričljivim sporočilom: Vrtnine v Ljutomeru so varne, a jih je bolje zavreči

Po požaru v podjetju Eko Plastkom v Ljutomeru (Foto: Sobotainfo.com

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes dobil vse rezultate analiz vzorcev vrtnin, na osnovi katerih ocenjuje, da so glede na veljavno zakonodajo vrtnine v okolici pogorišča v Ljutomeru varne za uživanje, kljub temu pa naj jih prebivalci iz previdnostnega načela zavržejo.

V objektu podjetja Eko Plastkom v Ljutomeru je zagorelo 8. junija zvečer. (Foto: Bralec Luka)

V dveh od petih vzorcev je analiza sicer pokazala prisotnost dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB), vendar v nizkih koncentracijah in pod mejo za ukrepanje, zato NIJZ na osnovi prejetih rezultatov analiz preklicuje priporočila, izdana 9. in 12. junija. V njih so med drugim zapisali, naj vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo in se ne dajo ustrezno olupiti, ne uporabljajo, intenzivno gibanje na prostem, zlasti dejavnosti, pri katerih se zelo praši, pa so odsvetovali.

Iz previdnostnega načela pa NIJZ vseeno svetuje, da listnato zelenjavo, solato, radič, špinačo, blitvo, peteršilj, zeleno in podobno, ki je rasla ob požaru, prebivalci odrežejo in zavržejo med komunalne odpadke, ne pa v kompost ali med biološke odpadke.

Zelenjava, ki je zrasla po požaru, ter vsa druga zelenjava in sadje so varni za uživanje.

Ob tem NIJZ opozarja še na splošne ukrepe, da zelenjavo in sadje pred uporabo temeljito operejo, po potrebi oščetkajo in s tem odstranijo ostanke zemlje in prahu. Odrasli naj pazijo, da otroci ne dajejo zemlje in trave ter umazanih rok v usta, po aktivnostih na prostem naj si pred vstopom v stanovanje očistijo ali zamenjajo obutev, si dobro umijejo roke, pazijo pa naj tudi, da bodo tako ravnali tudi otroci.

Ob skrbnem upoštevanju navedenih higienskih priporočil igre na travi, zemlji in pesku niso več odsvetovane, je še sporočil NIJZ.

V objektu podjetja Eko Plastkom v Ljutomeru je zagorelo 8. junija zvečer.