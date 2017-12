Pogosto ni nikogar, ki bi prišel pobrat narkomanske igle

Sredi mesta ležijo uporabljene igle narkomanov, mi pa nimamo koga poklicati, da bi jih odstranil, so se na Upravi za zaščito in reševanje odločili na glas spregovoriti o težavi, ki jih prepuča na milost in nemilost lastni iznajdljivosti. Kot pravijo, Snaga, ki je v Ljubljani pooblaščena za ukrepanje zunaj uradnih ur, ne gre na teren. Medtem na Snagi zagotavljajo, da to ni res.