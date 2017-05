'Nikoli ne grem nazaj v Afganistan'

Daleč največ ljudi je za azil v Sloveniji zaprosilo lani, več kot 1.300, letos do konca aprila pa 254. Veliko prosilcev je iz Sirije, Iraka in Pakistana, pred vsemi pa so Afganistanci. A naša država azil Afganistancem odobri zgolj mladoletnikom brez spremstva, medtem ko družine pošilja nazaj v Kabul. In ena od takšnih je tudi šestčlanska družina Ahmadi.