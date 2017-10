'Nisem vedela, kdo je dober terapevt in kdo ne. Imela sem slabe izkušnje, šla sem k napačnim'

Gospa, ki je pred desetletjem trpela za depresijo in paničnimi napadi, je za rubriko 24UR Inšpektor, ki bo na sporedu nocoj, pojasnila, kako trnova je bila njena pot, in to ravno zaradi neurejenega in nepreglednega stanja na področju ponudbe psihoterapij pri nas.



V štirih letih je zamenjala tri psihoterapevte, počutila se je nerazumljeno, ponujali so instatnt rešitve. Stanje se ji je slabšalo, pristala je pri psihiatru ... 70 evrov na roke, brez računa ... Kmalu si tega ni mogla več privoščiti ...



Kaj vse je narobe na področju psihoterapij, kdo bi moral ukrepati in kako, da bi čim več ljudi dobilo ustrezno pomoč čim prej ... ne zamudite nocoj v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR na POP TV.

