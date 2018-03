Nizke temperature na Primorskem prizadele oljkarje in sadjarje

Že približno en teden pred tokratno pozebo so prišle napovedi o padcu temperatur, zato so na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica tudi pravočasno opozorili oljkarje. Nekateri med njimi so tako uspeli vsaj delno zaščiti rastline. Kot so pojasnili na zavodu, pa zaščita pride v poštev predvsem za mlajše nasade, torej tiste, ki so jih zasadili v lanskem in predlanskem letu.

Neobičajno nizke temperature minulih dni na Primorskem so prizadele tudi oljkarje in sadjarje. (Foto: iStock)

Zaščitni ukrepi pa so bili odvisni tudi od lege. Na posameznih mestih so kmetovalci namreč namerili tudi minus 11 stopinj Celzija, kar je sploh za mlade nasade že kritično. Tako so drevesa, ki niso bila primerno zaščitena, in tista na izpostavljenih legah krepko popokala. Po drugi strani pa na manj izpostavljenih legah oljke za zdaj ne kažejo poškodb, kar pa ne pomeni, da te ne bodo vidne pozneje.

Na splošno strokovnjaki iz zavoda torej opažajo velike razlike med legami. Trenutno je sicer težko reči, kako bo zadnji val mraza vplival na letino olja, pri mladih nasadih pa bo verjetno marsikje treba konkretno poseči in porezati rastline.

Tudi na Goriškem so se v tem tednu soočali z izjemno nizkimi temperaturami, kot jih niso beležili vse od leta 2012, je povedal vodja Sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlić. Mraz je sicer nastopil v času, ko je večina sadnega drevja še "v mirovanju", posledice pa so čutile najbolj zgodnje koščičaste sadne vrste, kot so marelice in mandeljni, slednji so bili marsikje že v cvetju.

Sam obseg škode je še težko oceniti. Pri zgodnjih sortah marelic je bila škoda lokalno kar velika, "kaj pa dejansko bo, bomo pa videli v času cvetenja in trebljenja". Kot je dodal Mrzlić, je veliko odvisno tudi od lege in nadmorske višine. Tako je na posameznih legah mogoče pričakovati tudi 50- do 75-odstotni izpad pridelka marelic. Po drugi strani sta bili okoli dve tretjini sort mandljev že v fazi cvetenja in ta del je gotovo pozeblo.

Pri ostalih sadnih vrstah pa zaenkrat niso opazili večje škode, čeprav Mrzlić ne more izključiti, da se ta ne bi pokazala pozneje.