Nočno življenje na Obali: ni izvirno, ni pestro, dogaja se malo ...

Novinarka Jana Kobal je v minulih dneh preverjala turistično ponudbo na slovenski obali. Nočno življenje je ena od stvari, ki si je prislužila največji minus. Ni izvirno, ni pestro, dogaja se malo, ponudba večinoma ni kakovostna, pritožujejo se tudi gosti ...



V naslednjih tednih naj bi se sicer dogajalo več tudi ob večerih, obljubljajo turistični delavci, a v času, ko je bila na Obali ekipa 24UR Inšpektor, je zabave željan gost naletel na slabo obiskano gasilsko veselico, nastop lokalne skupine v enem od lokalov in španske napeve v restavracijah. Razočarani so bili tudi turisti.



So pa na slovenski obali vsekakor tudi pozitivne točke in presenečenja. Tudi o tem nocoj v rubriki 24ur Inšpektor v oddaji 24UR.