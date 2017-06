Nosečnost pri 40-tih

Ženske do 30 leta starosti se namreč izobražujejo in želijo vzdrževati svoj statusni simbol, po tridesetem letu starosti pa si ustvarjajo dom in ohranjajo partnersko zvezo. Velikokrat se tudi zgodi da pride do ločitve, zaradi česar je možnost za prvo nosečnost v mlajših letih zapravljena.

Znanstveno je dokazano, da je naravno spočetje, oziroma spočetje brez zdravniške pomoči po štiridesetem letu starosti, povezano z boljšim zdravjem ženske ter odvisno tudi od števila predhodnih otrok. A žal je verjetnost spočetja v štiridesetih letih le 5%, zaradi starosti pa se pogosteje pojavljajo težave v sami nosečnosti, porodu in zdravju otroka.

Med znanimi osebnostmi je kar nekaj slavnih mam, ki so rodile po 40. letu. Janet Jackson je zadnja v vrsti zvezdnic, saj je pevka namreč prvič postala mama kar pri 50 letih. Igralka Halle Berry je drugega otroka imela pri 47, Kelly Preston, žena Johna Travolte, pa je tretjega otroka rodila pri 48ih. Leta 2011 je v intervjuju za Health Magazine dejala: »Ko sem izvedela, da sem noseča, sem bila osupla. Odtihotapila sem se iz postelje in nato prišla nazaj in zbudila Johnnya. Oba sva začela jokati, bilo je čudovito.« Salma Hayek je rodila hčerko Valentino pri 41 letih, Madonna pa je drugič postala mama pri 42 letih, ko je rodila zdravega sina. Slavna pevka Gwen Stefani je bila stara 44 let, ko je leta 2014 rodila tretjega sina. Nosečnost je opisala kot popolno presenečenje in čudež.

Ker pa je čas za zanositev v poznih letih rizičen in lahko vpliva na zdravje še nerojenega otroka, se je potrebno posvetovati s svojim izbranim ginekologom o opravljanju različnih testov. Eden izmed vodilnih na svetu je neinvazivni predrojstveni test NIFTY, ki ga je mogoče opraviti tudi pri nas, analiziranih pa je bilo že več kot 1.800.000 vzorcev.

NIFTY test je varen, enostaven, neinvazivni predrojstveni test, ki odkriva tveganje za nastanek določenih genetskih nepravilnosti že od 10. tedna nosečnosti. Z najnovejšo tehnologijo genetskega sekvenciranja, je natančnost NIFTY testa višja od 99% za tri najbolj pogoste trisomije, ki so prisotne ob rojstvu, in sicer Downov, Edwardsov in Patauov sindrom.

Prednosti Nifty testa so:

- je varen (neinvaziven in brez tveganja za splav),

- enostaven (že od 10. tedna nosečnosti iz 10 ml materine krvi),

- natančen (senzitivnost pri zaznavanju trisomij, kot je Downov sindrom, je višja od 99%),

- zanesljiv (po svetu je bilo opravljenih že več kot 1.000.000 testov z le 0,1% lažno pozitivnim rezultatom).

Za izvedbo Nifty testa je potreben le 10ml vzorec materine krvi, ki jo analizirajo, da bi odkrili morebitne kromosomske nepravilnosti. Metodologija testa omogoča izjemno natančne rezultate ne glede na klinične simptome pacientke in širšo paleto možnosti testiranja, vključno s testiranjem za trisomije, anevploidije spolnih kromosomov in mikrodelecije.

