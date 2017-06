Nov Arsov spletni bilten za kmetovalce: temperature zraka in tal, vlaga, smer in hitrost vetra ...

Agencija RS za okolje (Arso) je objavila testno različico dnevnega spletnega biltena Agrometeorološka napoved. Namenjena je predvsem kmetovalcem, kmetijskim svetovalcem in tudi splošni javnosti, ki pri načrtovanju svojega dela spremljajo meteorološke in agrometeorološke podatke. Agrometeorološka napoved je na voljo za 15 regij v Sloveniji.

Izbira posamezne regije je mogoča s klikom na pregledni karti Slovenije. Kot so zapisali na Arsu, poleg splošne vremenske napovedi z opozorili omogoča tudi dnevno spremljanje podatkov o meritvah in napovedih meteoroloških spremenljivk, in sicer temperature zraka, padavin, smeri in hitrosti vetra, trajanje sončnega obsevanja in relativne vlage v zraku.

Arso je objavil spletni bilten, ki bo predvsem v pomoč kmetovalcem.

Prikazani so tudi podatki, ki bodo še posebej zanimali kmetijske pridelovalce, o vrednostih in napovedih agrometeoroloških spremenljivk, in sicer temperatura tal, vsota efektivne temperature zraka, evapotranspiracija ter stanje dnevne in kumulativne meteorološke vodne bilance.

Podatki o meritvah so na voljo za do pet dni nazaj, napovedi pa zajemajo večinoma dnevne vrednosti za en dan, tri dni oziroma 10 dni vnaprej. V nekaj primerih so napovedi tudi nekajurne.

Dnevni spletni bilten Agrometeorološka napoved se sicer osvežuje vsak dan po 10. uri, so še zapisali na Arsu in dodali, da so predlogi za izboljšanje uporabniške izkušnje dobrodošli.