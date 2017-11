Nova ambulanta, a samoplačniška: zdravniki pa bodo isti 

V mariborskem kliničnem centru bodo odprli novo ambulanto za preglede nosečnic. A ambulanta, ki bo delovala v prostorih bolnišnice in kjer bodo delali samo zdravniki, zaposleni v bolnišnici, bo v celoti samoplačniška. Zato se zastavlja ogromno vprašanj: Kako bodo ti zdravniki plačani, koliko ur bodo delali, ali bo to štelo kot delo pri drugem delodajalcu ali ne, glede na to, da bodo delali v istih prostorih?