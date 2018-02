Cerar od Katičeve zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa

Odnosi med vojsko in politiko so na psu. Vrhovni poveljnik pa molči (Foto: Urad predsednika RS)

"Ministrica Andreja Katič s strani načelnika Generalštaba Slovenske vojske do tega trenutka ni bila obveščena o rezultatih preverjanja 72. brigade po metodi CREVAL", so zapisali v odzivu na Ministrstvu za obrambo. "Prav tako je ogorčena, da so bili pred njo očitno obveščeni nekateri mediji. Glede na to, da je bila ministrica prejšnji torek v Mariboru in ji tam nihče od predstavnikov Slovenske vojske ni niti z besedo omenil, da bi bilo v zvezi s preverjanjem lahko karkoli narobe in ves čas preverjanja ni bila obveščena o kakršnih koli težavah, je še toliko bolj zaskrbljena."

Gre za novo zaostrovanje odnosov med vojsko in ministrstvom. Ministrica Andreja Katič je zaradi kljubovanja generalu Andreju Ostermanu po naših informacijah tudi zavrnila pozitivno oceno dela namestnika načelnika generala Gedera. Alen Geder je namreč zelo javno, tudi na odboru za obrambo, kritiziral odnos politike do obrambnega sistema. Kaplja čez rob pa je bilo očitno naše poročanje o nezmožnosti Slovenske vojske, da zagotovi operativno sposobnost bataljonske bojne skupine.

Udarna sila Slovenske vojske ni sposobna za bojno sodelovanje (Foto: Slovenska vojska)

Slovenija bi morala do 1. aprila poskrbeti, da je vsaj 800 vojakov operativno sposobnih. Kar so zavezniki videli na Počku, pa je spominjalo na prvoaprilsko šalo. Po metodi CREVAL zveze NATO se vojaki niso znali niti premikati po bojišču. Oprema, ki jo je zagotovila ministrica za obrambo Andreja Katič, pa se je izkazala celo kot zdravju škodljiva.

Ko se je bolgarski ocenjevalec zveze NATO prejšnji teden na Počku skupaj z brigadirko Alenko Ermenc lotil preverjanja bojnih sposobnosti bataljonske bojne skupine, se je po naših informacijah prijel za glavo.

Mariborska 72. brigada ne le, da ne dosega končnih operativnih zmogljivosti, trenutno je nesposobna za resno delovanje. 800 vojakov 74. polka in pridodanih enot so ocenjevali od prejšnjega torka do petka, in čeprav so se urili 18 mesecev na Počku, v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji in Gruziji, so na najpomembnejšem izpitu padli. Po naših informacijah, ki so jih potrdili tudi na Generalštabu Slovenske vojske, je šest vojakov celo potrebovalo zdravniško pomoč zaradi ozeblin stopal. Ministrstvo je namreč vojakom zagotovilo novo obutev, ki se je izkazala za povsem neprimerno za zimsko delovanje. Vojaki so se namreč med daljšim čakanjem v oklepniku Valuk pregreli in oznojili, tako da so jim kasneje stopala zmrzovala in potrebovali so pomoč sanitete.

Bataljonska bojna skupina bi morala zagotoviti vojake za vse naslednje že načrtovane kontingente v tujini. (Foto: Slovenska vojska)

Razpadajoči novi škornji kot simbol predloga novega zakona

Veliko vojakov je na škornjih, v katerih so prejšnji teden zmrzovali na Počku in ki jih je zagotovilo ministrstvo, po dveh tednih uporabe podplate neuspešno lepilo z lepilom in škornje še hitreje vrglo v smeti. Ker bi morali imeti začetne zmogljivosti za pripravo srednje bataljonske skupine vsaj dve leti pred končnimi operativnimi zmogljivostmi, ni nikakršne možnosti, da bi Slovenija izpolnila obljube zvezi NATO, da bomo pripravljeni do leta 2022. Že tokrat so enote 72. brigade sestavljali zadnji mesec pred ocenjevanjem.

Za usposabljanja Slovenske vojske je v prvi vrsti odgovoren vrh Slovenske vojske na čelu z načelnikom generalštaba in zato ministrica pričakuje, da se o morebitnih težavah takoj obvesti ministrico ali vsaj državnega sekretarja. Andreja Katič

Predlog novega zakona o obrambi ekipe Andreje Katič strokovnjaki ocenjujejo kot polomijo in mu dajejo le malo možnosti za uspeh tik pred koncem mandata vlade. Zadnja polomija s Počka pa je tako pokazala, da je izgradnja srednjih bataljonskih skupin pesek v oči zaveznikom.

Vojska duhov

Ministrica Katičeva, ki se rada pohvali, da je poskrbela za denar za nove uniforme in zaščitno obutev, je tako v resnici priskrbela opremo, ki razkriva resnost obljube o gradnji srednje bataljonske skupine do leta 2022. Ocenjevanje na Počku je bilo namreč le prvi izpit na dolgi poti do izpolnjene zaveze v srednjeročnem načrtu razvoja Slovenske vojske, ki ga je potrdil državni zbor. Prav zaradi tega dokumenta se vse vrti okoli nakupa novih oklepnikov 8x8. Medtem ko se na ministrstvu vrtijo okoli dileme, ali nove Patrije ali njim podobni Boxerji, pa ne pomislijo, kdo se bo v teh oklepnikih sploh vozil. To bataljonsko bojno skupino so namreč začeli graditi septembra 2016 in bi morala predstavljati najboljše, kar Slovenska vojska premore. Sestavljena je iz 800 vojakov od 6772, iz vozil Hummer 4x4, Valuk 6x6 in Svarunov 8x8. V treh manevrskih četah imajo avtomatske in ostrostrelne puške, bombomete, mitraljeze, puškomitraljeze, 120 mm minomete, protioklepne sisteme Spike, a neurejene razmere na ministrstvu so poskrbele, da za vse te sisteme vojska enostavno nima dovolj ljudi, da bi jih za to usposobila.

Kdo bo šel na misije?

Poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske, brigadir Milko Petek, je pred ocenjevanjem nagovoril bojno skupino: ''Gre za zahtevno pot, polno izzivov, pasti, vzponov in spustov, med katerimi ste pripadniki BBSk spretno krmarili. Vem, da delate po svojih najboljših močeh, še posebej zdaj, ko bojna skupina prehaja na težišče delovanja''.

Brigadir Milko Petek je prehitro hvalil bataljonsko bojno skupino (Foto: Slovenska vojska)

Potemkinova vas slovenske obrambne politike je štiri dni kasneje razkrila, da na pol prazne enote ne morejo delovati, ko gre zares.

Bataljonska bojna skupina je namreč sestavljena iz jedra 74. polka 72. brigade in bi morala že aprila zamenjati 36. slovenski kontingent v misiji KFOR. Ker se je pokazalo, da enote niso operativno sposobne, je odhod 37. kontingenta sedaj zaradi negativne ocene vprašljiv. Poveljstvo sil pa se bo moralo ukvarjati z vprašanjem, ali zadržijo vrnitev vojakov, ki so na Kosovu in ostalih misijah danes. Po besedah poveljnika brigade brigadirja Franca Koračina bi vojaki iz te enote namreč morali tudi v Libanon, Afganistan in Latvijo. Bomo v misije zveze NATO in ZN poslali enote, ki po oceni NATA niso sposobne za delovanje?

V reviji Slovenska vojska prehitri

Kljub poznavanju črnega stanja je negativna ocena ministrstvo Andreje Katič vnovič ujela nepripravljeno. V strokovni reviji Ministrstva za obrambo Slovenska vojska so včeraj objavili pogovor s poveljnikom 72. brigade, ki so ga naredili pred usodnim ocenjevanjem. Poveljnika sprašujejo o ''doseženih končnih operativnih zmogljivostih'', ki jih v resnici na dan izida revije ni bilo in predvidevanja so se končala kot že toliko projektov tega obrambnega mandata.

Cerar je nad dogajanjem zaskrbljen

Iz urada predsednika vlade Mira Cerarja so sporočili, da je ta zaskrbljen nad celotnim dogajanjem v zvezi z zadnjim preverjanjem usposobljenosti Slovenske vojske.

"Predsednik vlade od ministrice za obrambo zahteva, da znotraj svojega resorja vzpostavi potreben nadzor in nemudoma ukrepa. Hkrati pričakuje, da bo ministrica na četrtkovi seji vlade pojasnila, kako so lahko pripadniki Slovenske vojske, kljub zagotovljenim dodatnim finančnim sredstvom, opremljeni z neprimerno novo opremo in kdo nosi odgovornost za neustrezno usposobljenost vojakov 74. polka Slovenske vojske."