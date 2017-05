Nova džamija v Ljubljani?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Dela na prvi džamiji pri nas medtem stojijo, zmanjkalo je denarja.

In če je džamija delo in plod prizadevanj večine muslimanov pri nas, pa center gradi manjše društvo, v skupini pa so tudi člani, ki jim je Islamska verska skupnost prepovedala vstop v njihove molilnice.