Nova policijska moda: poleti v polo majicah, pozimi v pulijih

Slovenski policisti imajo nove uniforme - to so bolj športne polo majice. Poslej bodo tudi bolj vidni, saj je na njihovih jopičih z velikimi odsevnimi črkami napisano policija. Ta letos namenja precej več denarja za nakup nove policijske opreme kot doslej, in sicer kar 7,2 milijona evrov. A do novembra policisti še vedno ne bodo imeli majic z balistično in delno protivbodno zaščito.