ANIMACIJA: Ciklon nam bo v sredo znova prinesel (obilnejše) sneženje

Po obilnem sneženju, ki je v petek in soboto zajelo Slovenijo, naslednja snežna pošiljka prihaja v sredo, a (na srečo) ne bo tako obilna, kot je bila prejšnja.

"Jutranje temperature v prihodnjih dneh bodo večinoma nekaj stopinj pod lediščem, dnevne med -1 in tja do 2 stopinji Celzija. V sredo lahko pričakujemo sneg, največ ga bo na jugu države, od deset do 20 centimetrov, potem pa bo vreme suho in stabilno," je za 24ur.com povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar.

Slovenijo bo v sredo spet zajelo obilnejše sneženje. (Foto: Thinkstock)

Več o vremenu v vašem kraju si lahko preberete tukaj.

Danes je bilo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Šibka burja na Primorskem je ponehala. Najvišje dnevne temperature so bile od -1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno oblačno. Zvečer bo na jugu pričelo rahlo snežiti, ob obali pa deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Med vikendom so v UKC Ljubljana obravnavali 31 bolnikov, ki so se poškodovali na smučanju, padcev na ledu pa je bilo 42.

V sredo bo oblačno s padavinami. V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Zapihala bo zmerna burja. V četrtek bo še oblačno, predvsem na jugu bo občasno še rahlo snežilo.

"V prihodnjih dneh bo pihala tudi dokaj močna burja, ki bo lahko v sunkih dosegala hitrost okrog 100 kilometrov na uro," je še povedal Strajnar.

Na strmih pobočjih se lahko plaz sprožiže z zelo majhno obremenitvijo

Potepanja pod dovolj strmimi pobočji, kjer se še vedno lahko sprožijo spontani snežni plazovi, so nevarna. Naj v nahrbtniku ne manjka obvezna oprema (lavinski trojček), na turo pa se ne odpravljajte sami, svetuje SVSP Zelenica - Tržič.

Novozapadli sneg se počasi seseda, vendar so območja z ogromno napihanim snegom. Na teh delih je nevarnost še vedno 'velika'. Ogromno je klož, zametov in opasti, zato bodite previdni, svetuje Služba za varstvo pred snežnimi plazovi (SVSP) Zelenica - Tržič. Zelo nevarna so tudi strma pomočja, kjer lahko že z zelo majhno obremenitvijo sprožite snežni plaz.

Splošna nevarnost proženja snežnih plazov na območju Zelenice je sicer 'znatna', 3. stopnje po petstopenjski evropski lestvici; temperatura zraka pa je ves čas po ničlo, kar upočasnjuje preobrazbo snežne odeje.