FOTO in VIDEO: Največ snega v okolici Idrije, z vmesnimi prekinitvami bo snežilo vse do petka

Sneg je ponoči zajel celo državo in povzročil jutranjo prometno konico, vendar bodo padavine danes dopoldne skoraj povsod ponehale. "Glavnina snega je zapadla že ponoči in v zgodnjih jutranjih urah. Snega je pet do deset centimetrov. Večje snežne pošiljke ne pričakujemo več." je povedal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Na Agenciji za okolje ob 7. uri sporočajo, da je v zadnjih 12 urah največ snega, kar 33 centimetrov, zapadlo na Vojskem. V Ljubljani je 12, v Kočevju 15, v Mariboru pa 18 centimetrov novozapadlega snega.

Sneg je ponovno pobelil vso državo. (Foto: Laura Kovač)

Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo proti poldnevu oslabele in prehodno ponekod tudi ponehale. V notranjosti Slovenije bo snežilo, v nižjih legah Primorske pa deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ki bo čez dan počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem do okoli 8 °C, so zapisali na Arsu.

Zvečer in ponoči bo predvsem v južni in vzhodni ter deloma osrednji Sloveniji občasno rahlo snežilo. "Nov val padavin bo zvečer in ponoči v južni in vzhodni Sloveniji, vendar bo snega malo. Nekoliko več ga bo zapadlo v Prekmurju in na Štajerskem," je povedal Velkavrh. Burja na Primorskem bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 5 °C.

V četrtek bo večinoma oblačno, v Prekmurju in Slovenskih goricah bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo, sneg bo lahko prehajal tudi v dež. Popoldne se bodo ponekod oblaki prehodno trgali. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 9 °C.

"V petek so možne rahle padavine, a snega bo le za vzorec," je še povedal dežurni prognostik. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine, po nižinah v notranjosti bo večinoma rahlo snežilo.

Vikend bo sončen, a hladen

V soboto bo na Primorskem delno jasno, drugod pa sprva pretežno oblačno in povečini suho. Popoldne se bo ponekod jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

"Nedelja pa bo sončna, a hladna. Temperature se bodo spustile precej pod ledišče," je strnil Velkavrh.