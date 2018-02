VIDEO: Ljudmila Novak: Čas je za mlado generacijo z več energije, Matej Tonin: Bili ste naša politična mama

Po odločitvi Ljudmile Novak, da preneha opravljati funkcijo predsednice stranke in imenovanju Mateja Tonina za vršilca dolžnosti predsednika NSi, sta Novakova in Tonin danes na novinarski konferenci spregovorila o prihodnosti stranke, viziji ter pripravah na državnozborske volitve.

"Odločitev je padla, ni bila lahka, pa ne zaradi tega, ker se ne bi želela odpovedati tej funkcji, pač pa zato, ker so vse takšne odločitve težke," je ob začetku izpostavila Novakova.

Tonin je tudi že izbral dva nova podpredsednika – Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, predsednik sveta pa Matjaž Trontelj.

"Sama sem stranko popeljala dvakrat na volitve. Mislim, da bom zdaj lažje uživala v politiki," je nadaljevala in dodala, da ji je bil Matej Tonin doslej v veliko pomoč pri vodenju stranke. "Stranko bo vodil v svojem stilu in tako je prav", meni Novakova.

Novemu predsedniku Mateju Toninu je zaželela vso srečo pri vodenju stranke. dejala je, da ve, da je bil politik težka naloga in da je "malo tistih, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost". Prepričana je, da Slovenija potrebuje krščansko demokratsko stranko in da bo Tonin s svojo ekipo na volitvah dosegel odličen rezultat.

"Bili so to težki časi, niti ni bilo velik pogumnih mož, ki so bili v tem času pripravljnei prvzeti stranko," pa je dejal Tonin. "Bili ste naša politična mama," meni in dodaja, da je novakova svojo veličino pokazala ob včerajšnji odločitvi.

Tonin se je ob tem zahvalil tudi Lojzetu Peterletu, ob tem pa napovedal, da je "zdaj čas za mlado generacijo, ki se mora dogovoriti o prednostnih nalogah do leta 2030".

Tudi on bo stranko vodil po poti krščanske demokracije. Želi pa s svojo ekipo tudi nekoliko modernizirati stranko. "Želim, da Nova Slovenija več pozornosti posveča digitalizaciji, ohranjanju narave in spodbujanju zdravega načina življenja."

"Vem, da me čakajo težki časi in da bo marsikatera padla čez moj hrbet," poudarja Tonin in dodaja, da želi, da se jim da priložnost. Tonin na državnozborskih volitvah cilja na deset odstotkov glasov: "Rad bi podvojil število sedežev v državnem zboru."

Ljudmila Novak je po besedah Tonina stranko o tem, da je čas za spremembe, obvestila pred desetimi dnevi.

Spregovorila je tudi podpredsednica Marija Rogar, ki pravi, da ljudje želijo spremmebe. Nova Slovenija pa jim po njenem mnenju te spremembe omogoča. Podobno meni tudi drugi podpredsednik Valentin Hajdinjak.

"Samo največji zmorejo to, kar je storila Ljudmila Novak," pa je dejal novi vodja poslanske skupine Jožef Horvat, ki je na tem mestu zamenjal Mateja Tonina. ta je sicer še napovedal, da bo njegov prvi korak na vodstvu stranke ta, da bo na kavo povabil predsednike vseh parlamentarnih strank.

Novakova je v svojem prvem odzivu v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da je v stranki potekala razprava, kako se bodo pripravili na državnozborske volitve. "Vemo, da bo ta tekma naporna, težka," je dejala. Potrdila je, da je šlo za prostovoljno odločitev. "V to me nihče ni silil, so bile pa različne razprave, mnenja, tehtanja ... Seveda, na koncu sem se sama tako odločila, ker se mi je zdelo, da je v tem trenutku to za stranko najboljše," je poudarila.

Tonin bo torej tisti, ki bo Novo Slovenijo popeljal na volitve, Novakova pa do volitev ostaja poslanka v državnem zboru. Novakova sicer nadaljuje politično pot, Tonin je napovedal, da bo tudi po letošnjih državnozborskih volitvah "sedela v državnem zboru". Jo bodo pa na jesenskem kongresu po Toninovih navedbah predlagali za častno predsednico.

Novakova do volitev ostaja poslanka v državnem zboru. (Foto: Damjan Žibert)

Zamenjava v vrhu NSi bi po mnenju analitikov lahko pomenila izboljšanje odnosov na desnici

Politika NSi se po zamenjavi v vrhu NSi verjetno ne bo bistveno spremenila, ocenjuje novinarka in publicistka Tanja Starič. Se pa strinja s poklicnim kolegom Petrom Jančičem, da bi morda lahko pomenila izboljšanje odnosov med strankami na desnici.

Po besedah Staričeve je ključno vprašanje, v kolikšni meri odhod Novakove pomeni tudi spremenjeno smer politike NSi. Glede na to, kdo je v vodilni ekipi stranke danes, se ta smer ne bo spremenila. Tonin je bil namreč že zdaj tako rekoč desna roka Novakove, saj je bil kot vodja poslanske skupine na drugem najmočnejšem položaju v stranki. Zato te poteze, kljub temu, da so jo v NSi potegnili le nekaj mesecev pred volitvami, ne ocenjuje kot tako zelo tvegane. "Tonin ni revolucija v stranki, ampak je evolucija," je pojasnila.

Po drugi strani pa nov človek po njenih besedah pomeni "nov veter". Zato je po mnenju Staričeve na mestu vprašanje, ali se lahko zgodi, da bi na prihodnjih volitvah zmagala SDS, ne bi pa mogla sestaviti vladne koalicije. Odhod Novakove morda pomeni, da se bodo karte premešale na novo in da takšno sodelovanje ni čisto izključeno, ne glede na Toninov kritičen odnos do SDS.

V tem Staričeva poleg razmeroma slabega rezultata Novakove na volitvah za predsednika republike vidi tudi enega od razlogov za menjavo. Je pa tudi logično, da struja mlajših politikov, ki je bila že ves čas precej močna, zdaj stopa v prvo vrsto, je pojasnila.

Dosedanja politična zgodovina Tonina sicer kaže, da je zelo ambiciozen, do določene mere prepričljiv. Zdaj je dobil svojo priložnost, ni pa ta hip še mogoče reči, ali "bi lahko prevzel funkcijo nekega potencialnega prvaka na desnici", je dejala.

Mladi imajo več energije in priznam, da so bile volitve zame naporne. Ljudmila Novak, NSi

Pred volitvami se sicer lahko zgodi, da bo v stranki precej naporno oz. da bo prihajalo do različnih stališč. Bo pa menjava po mnenju Staričeve verjetno uspešna, če jim stranko do volitev uspe "obdržati v enem kosu", je še dejala. Prav tako pa bo stabilnost Toninovega položaja odvisna od mnenja uveljavljenih članov stranke, ki so bili v preteklosti do politike mlajše struje zadržani.

Tudi Jančič je ocenil, da je bil Tonin, ki je veliko mlajši od Novakove, že do zdaj zagotovo najtesnejši sodelavec Novakove, bil je tudi vodja poslanske skupine, kar ne more biti vsak. Spomnil je tudi, da je Novakova zaščitila Tonina ob glasovanju, ko je Toninov glas pretehtal za to, da so se ohranili zakonski privilegiji nekdanjega predsednika republike.

Jančič takšne odločitve v NSi ni pričakoval, dodal pa je, da je bila stranka v javnomnenjskih raziskavah na robu tega, ali bo sploh prišla v parlament in da je najbrž razlog za zamenjavo tudi v tem, da iščejo bolj zanesljivo pot. Tudi rezultat Novakove na predsedniških volitvah, kjer je prejela 7,24 odstotka glasov, je bil po Jančičevih besedah najbrž neko razočaranje. Če bi dosegla več kot 10 odstotkov, bi bila zgodba drugačna, je ocenil.

To, da se je stranka za menjavo v vrhu odločila pol leta pred volitvami, po Jančičevem prepričanju zagotovo pomeni, da je njihov namen, da na volitvah dosežejo več. Ali bo Toninu to uspelo, bo pokazal čas, je dejal. Tonin je sicer po njegovih besedah mlad in izkušen politik, simpatičen in pameten, ima nekaj izkušenj iz tujine, v parlamentu pa je sodeloval pri načrtovanju dela in na področju obrambe.

Kako bo ravnal kot predsednik stranke, pa je po Jančičevih besedah še prezgodaj ocenjevati, prav tako, kako se bodo ljudje odzvali.

Jančič upa, da zamenjava v vrhu NSi pomeni izboljšanje odnosov med strankami na desnici, saj so bili ti zadnje čase desnemu bloku precej v sramoto. Ali jih bo novi predsednik izboljšal, bo pokazal čas, je dejal Jančič in poudaril, da tu ni samo enega krivca in da to ne bo odvisno samo od Tonina, da pa lahko sprememba v vrhu gotovo olajša spremembe v odnosih. Ob tem je dodal, da je sicer to tudi stvar strategije, saj da se lahko stranka tudi odloči za spopade, če ocenjuje, da ji ti koristijo.