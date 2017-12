Nove vinjete že naprodaj. Njihova prodaja stalno narašča, nadzorniki pa tedensko napišejo tisoč kazni

S 1. decembrom so naprodaj nove vinjete za leto 2018. Te so kovinsko modre barve, medtem ko cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila. Obstoječe vinjete z letnico 2017 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, na primer letne vinjete do vključno 31. januarja 2018.

Od danes je v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko modre barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,5 evra.

Vinjeta je veljavna zgolj takrat, ko je pred uporabo cestninske ceste pravilno nameščena na vozilu. (Foto: Dars)

Prodaja vinjet ves čas narašča

Prodaja vinjet z letnico 2017, torej vinjet, ki so naprodaj od 1. decembra 2016, je bila v obdobju prvih desetih mesecev letos, torej do 31. oktobra boljša od lanske v enakem obdobju, in sicer pri vseh vrstah vinjet, z izjemo pri tedenskih za motorna kolesa, so sporočili z Darsa, kjer dodajajo, da prodaja vinjet konstantno raste, saj raste tudi promet na naših avtocestah in hitrih cestah.

Letnih vinjet za osebna vozila (2A) so prodali 815.962, kar je pet odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta, medtem ko je bila prodaja letnih vinjet za kombinirana vozila večja za sedem odstotkov - prodali so jih 50.776. Prodaja mesečnih vinjet za osebna vozila se je povečala za osem odstotkov, na 1.371.475, medtem ko se je prodaja mesečnih vinjet za kombinirana vozila povečala za 20 odstotkov, na 56.561. Prodaja tedenskih vinjet za osebna vozila se je do konca oktobra povečala za štiri odstotke glede na primerljivo lansko obdobje, na 4.118.834, medtem ko se je prodaja tedenskih vinjet za kombinirana vozila povečala za 10 odstotkov, na 235.031. Padla je le prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa, in sicer za dva odstotka, na 48.582.

Letna vinjeta nam omogoča 14 mesecev neomejene uporabe celotnega avtocestnega omrežja, zato uporabnikom naših avtocest in hitrih cest svetujemo in priporočamo nakup pristne vinjete na pooblaščenem prodajnem mestu po uradni ceni. Račun ter spodnji del vinjete (kupon oz. odrezek) shranite. Opozorilo Darsa

Vinjete so obvezne za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah od 1. julija 2008, ko so bile, tedaj še polletne, obarvane zeleno. Za leto 2009, ko smo prvič lahko kupili tudi celoletne, so bile oranžne barve. Čeprav se ciklus barv sedaj ponavlja, jih kovinski pridih zelo jasno razlikuje od barv iz prejšnjih let.

Nadzor nad uporabo vinjet: nekaj več kot 1000 kazni na teden

V obdobju prvih desetih mesecev, torej od 1. januarja do 31. oktobra 2017, so nadzorniki Darsa izdali 49.599 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je v povprečju nekaj več kot 1000 vsak teden. Število izdanih plačilnih nalogov ne odstopa od primerljivega lanskega obdobja, ko se je njihovo število za prvo desetmesečje ravno tako gibalo okrog 50.000. To pomeni, da jih po devetih letih odkar je obvezna uporaba vinjet na naših avtocestah še vedno izdajo v povprečju 1000 na teden. Višina predpisane globe je od 300 do 800 evrov, pri čemer cestninski nadzorniki na mestu prekrška v skladu z zakonom izdajo – če je globa v razponu – najnižjo, torej 300 evrov. Globe sicer niso prihodek Darsa, ampak se v celoti stekajo v državni proračun.

Kaj v primeru, če se vinjeta med lepljenjem poškoduje?

Vinjeta je veljavna zgolj takrat, ko je pred uporabo cestninske ceste pravilno nameščena na vozilu. Če pred namestitvijo vinjeto poškodujete, jo nalepite nazaj na folijo in zamenjajte na prodajnem mestu – v tem primeru se napis neveljavno še ni pokazal. Neveljavnih vinjet ni mogoče zamenjati, opozarjajo na Darsu.