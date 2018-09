Novi poslanec Židan: Nisem vedel, da gre za ilegalno stavnico

Židan, sicer nekdanji profesionalni igralec nogometa, ki je nastopal tudi za slovensko reprezentanco, je na predstavitvi svojih pričakovanj in načrtov za delo v DZ v začetku tedna med drugim dejal, da se nadeja, da bo lahko pripomogel k spremembam pri statusu športnikov v aktivni in neaktivni dobi, pri spremembah zakonodaje pa je omenil tudi športne stavnice. Več o tem danes ni želel pojasnjevati.

Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič pa je glede tega, da imajo zdaj v poslanskih vrstah tudi Židana, ki je bil vpleten v omenjeno afero, odgovoril, da je bil vsak poslanec izvoljen na volitvah, da so mandati vseh potrjeni v DZ in da je to "vprašanje celotnega sistema, ne pa posameznikov iz državnega zbora".