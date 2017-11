Novinar Walsh vseskozi verjel, da Armstrong laže

David Walsh je 62-letni irski novinar, ki je dvom o superiornosti Lancea Armstronga, sedemkratnega zmagovalca Dirke po Franciji, pretvoril v obsežno raziskovalno delo. Raziskovanju dopinške prevare je pri časniku The Sunday Times posvetil 13 let in o tem napisal tri knjige. Tudi zaradi njegove zgodbe so Armstrongu odvzeli vse njegove zmage.