Novo na slovenskem političnem parketu: stranka Dobra država se bo osredotočila na boj proti korupciji

Na ustanovnem kongresu na Vrhniki bo danes na politično prizorišče stopila stranka Dobra država, ki jo bo po pričakovanjih vodil poslanec in profesor Bojan Dobovšek. Cilj stranke, ki bo nastala iz civilne pobude znotraj zavoda Dobra država, je upravljanje države v javnem interesu na temelju protikorupcijskega delovanja na vseh ravneh.

Stranka Dobra država bo gradila na pozitivnem, osamosvojitvenem razvojnem hrepenenju, skupni želji po gradnji države in medsebojnem zaupanju, je pred današnjim kongresom napovedal Dobovšek. Dobra država bo po njegovih besedah "vsakega državljana obravnavala kot enakopravnega gradnika družbenega napredka, ne pa kot brezoseben vir prihodkov in objekt nadzora".

Poslanec Bojan Dobovšek bo vodja stranke Dobra država. (Foto: POP TV)

Ustanovni člani stranke se bodo izkazali na kongresu, ki bo potekal v Cankarjevem domu na Vrhniki, zato Dobovšek vnaprej ni želel razkriti njihovega števila. Prav tako ne števila pričakovanih delegatov, ekipe in morebitnih prepoznavnih imen posameznikov, ki utegnejo sodelovati v stranki.

Razlogi za stranko po mnenju njenih ustanoviteljev postajajo še bolj jasni ob zadnjih dogajanjih. "Korupcija, koristoljubje ter izguba občutka za skupno dobro in za odgovornost so Slovenijo pripeljali do največjega izziva po osamosvojitvi. Imamo državo, ki v pogojih visoke gospodarske rasti - ta je sicer plod klenosti našega gospodarstva in ne učinkovitosti oblasti - nekako deluje. Toda temelji države so ogroženi," je prepričan Dobovšek.

Dobovšek je bil sicer eden vidnejših ustanoviteljev SMC, na njeni listi je bil tudi izvoljen v DZ. A se je kmalu po začetku mandata s stranko razšel ter opozoril na probleme pri kadrovanju in nadzoru finančnih tokov. Zdaj vodi poslansko skupino nepovezanih poslancev.