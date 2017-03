Dobitnik kipca za življenjsko delo je izjemen človek, član Civilne zaščite, ki že 42 let z letala preži na nevarnosti na tleh

Na Brdu pri Kranju so na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite (CZ) podelili priznanja in nagrade CZ za zasluge pri varovanju življenj. Kipec za življenjsko delo je letos prejel Benjamin Ličer, ki aktivno deluje v sistemu zaščite in reševanja že 42 let. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik republike Borut Pahor.

Predsednik je opozoril na spreminjanje varnostnih razmer v zadnjih letih v skorajda vseh razsežnostih. Pri tem je izpostavil potrebo, da premišljeno, v luči fiskalnih omejitev, ki smo jim vedno izpostavljeni, sprejmemo ukrepe, ki bodo sistem nacionalne varnosti okrepili in posodobili, da mu bodo ljudje tudi v prihodnosti zaupali in se nanj tako rekoč v celoti zanesli.

Čeprav je najprej kot predsednik države vrhovni poveljnik obrambni sil, se zaveda, da bi bila usmeritev sredstev, posodobitve in usposabljanj le v vojaški del premalo in napačna odločitev. Poudaril je, da potrebujemo posodobitev vseh sistemov, od obveščevalnih služb do policije, vojske in tudi CZ.

Posodobitev slednje mora biti usmerjena v povečanje zmogljivosti enot za hitre reševalne intervencije ter specializiranih enot CZ. Tako je pomembno vlaganje v kadre, opremo in usposabljanje, podobno velja tudi za enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Na Brdu pri Kranju so na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite (CZ) podelili priznanja in nagrade CZ za zasluge pri varovanju življenj. (Foto: Borut Pahor/Twitter)

Nedavna izkušnja iz migrantske krize po predsednikovih besedah narekuje tudi posodobitev zmogljivosti za oskrbo, nastanitev in prvo pomoč bistveno večjega števila ljudi, bodisi ob ponovitvi tovrstne situacije ali pa za primer nesreče večjega obsega. "Tudi v luči naših izkušenj, predhodnih dogajanj je treba zagotoviti zadostne državne rezerve in logistično oskrbo," je dejal Pahor.

Kot je ugotavljal, je dotrajanost opreme opazna tudi pri najzahtevnejši, najdražji tehnologiji in bo treba "premišljeno, tankočutno, profesionalno, s prepričljivimi razlagami" najti rešitve glede zagotavljanja namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč in reševanje v gorah. Podobna naloga velja za izgraditev sodobnega, robustnega in vzdržljivega informacijsko-komunikacijskega sistema, pri čemer je spomnil na izkušnjo ob žledu iz začetka leta 2014.

Vsak štirideseti Slovenec vključen v neposredno pomoč

Ob koncu se je predsednik zahvalil vsem, ki v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bodisi profesionalno, predvsem pa prostovoljno sodelujejo. Če je namreč statistični izračun točen, potem je vsak štirideseti Slovenec vključen v neposredno pomoč pri naravnih in drugih nesrečah, če štejemo nekoliko širše, pa bi lahko rekli, da je vsak deseti Slovenec vključen v ta sistem. To pa je po predsednikovih besedah nekaj, na kar moramo biti ne le zelo ponosni, ampak moramo zelo pametno - politično in sicer - čuvati, da ostane naša primerjalna prednost.

Na slovesnosti, ki se je je udeležila tudi obrambna ministrica Andreja Katič, pa so podelili tudi del priznanj in nagrad s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Komisija je sicer letos potrdila skupaj 290 predlogov za priznanja, a vseh niso podelili danes, ampak jih bodo podelili na trinajstih regijskih prireditvah po Sloveniji.

Najvišje priznanje prejel Benjamin Ličer, ki je opravljal opazovalne prelete

Dobitnik najvišjega priznanja, kipca za življenjsko delo je Benjamin Ličer, ki se je v 70. letih prejšnjega stoletja zaposlil v Obalnem letalskem centru Portorož in ga vključil v takratni sistem civilne zaščite. Po osamosvojitvi je postal portoroški center gonilna sila pri opazovalnih preletih nad požarno ogroženimi območji in morskim akvatorijem, namenjenih izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Kot so zapisali v obrazložitvi, je Ličer v svoji dolgoletni karieri odkril številne požare v naravnem okolju ter onesnaženja morja, odkril številne ljudi, ki so bili potrebni pomoči, ter sodeloval v mnogih akcijah in vajah v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Današnji dan je za svetovni dan Civilne zaščite leta 1990 razglasila generalna skupščina Organizacije združenih narodov, v Sloveniji ga obeležujemo od leta 1992.