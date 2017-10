Ob grobovih nas bo zeblo, temperature bodo padle celo pod ledišče, rožam grozi slana

Vremenoslovci opozarjajo na možen pojav slane. (Foto: iStock)

Hladna jutra, kot je bilo današnje, se bodo nadaljevala. Če so danes termometri še kazali nekaj stopinj nad ničlo, jutri ne bo več nujno tako. Kot pravijo na Agenciji RS za okolje in prostor, se bo mraz stopnjeval, za torek in sredo pa zaradi tega velja tudi opozorilo pred slano.

Kako hladno bo v vašem koncu države?

Danes preko 15 stopinj le ob morju, drugod mnogo hladneje

Današnji dan bo jasen, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa bo popoldne pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo po napovedih vremenoslovcev od 8 do 14 stopinj Celzija, le na Primorskem je pričakovati še kakšno stopinjo več.

(Foto: iStock)

Temperature celo pod lediščem

Jutri zjutraj bo dišalo po zimi. Pričakovati je še nižje temperature oziroma nekje od -5 do ene stopinje Celzija. Tudi na Obali bo hladneje, in sicer okoli šest stopinj. Zaradi nizkih temperatur lahko pomrzne rastje, previdni moramo biti tudi na cestah.

Čez dan bo sicer večinoma sončno, če na zahodu se lahko pojavlja nekoliko več oblačnosti. Čez dan bodo temperature narasle do okoli 11 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju pa bo do 15 stopinj Celzija.

ZEMLJEVID: Boste v teh dneh obiskali Žale? Razmislite o parkiranju in javnem prevozu, ne pozabite na tatove

Tudi ob dnevu spomina na mrtve temperature zjutraj okoli ledišča

Tudi v sredo, 1. novembra, bo zjutraj ponekod slana, opozarjajo vremenoslovci. Ozračje bo zjutraj predvsem v osrednjem delu države lahko še za kakšno stopinjo hladnejše. Jutranje temperature po državi bodo sicer od -3 do nič stopinj Celzija. Popoldne lahko pričakujemo okoli 12 stopinj Celzija.

Bodo rože po grobovih preživele slano?

Ker bo slana udarila ravno ob 1. novembru, je strah nekaterih, ki jim ni vseeno za izgled posmrtnih počivališč, verjetno upravičen. Katere rože so najbolj na udaru? Kot so nam zelo na hitro pojasnili v Plečnikovi cvetličarni na Žalah, kjer imajo sicer te dni polne roke dela, so zaradi napovedane zmrzali najbolj na udaru mačehe in podobno okrasno rastlinje. Nekako še najbolj trpežne so krizanteme in ciklame, a ob takšni napovedi strokovnjaki najraje svetujejo izdelavo suhih ikeban.



(Foto: POP TV)

Šele konec tedna nekoliko topleje

V četrtek se bodo nad državo počasi pripodili oblaki, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Ker bo zapihal jugozahodni veter, bo nekoliko topleje, in sicer od 13 do 16 stopinj Celzija. V petek bo več sonca, temperature bodo še nekoliko višje, tja do 17 stopinj Celzija. Podobno vreme bo tudi v soboto, nato se nam ob prehodu fronte v nedeljo in ponedeljek obetajo padavine. V nadaljevanju naslednjega tedna naj bi bilo spet več možnosti za suho vreme.